مصر.. استقالة حسن شحاتة من تدريب بتروجيت

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

قرر حسن شحاتة المدير الفني الحالي لنادي بتروجيت والأسبق لمنتخب مصر الأول الرحيل عن تدريب الفريق البترولي؛ بسبب النتائج المتواضعة التي يحققها مع الفريق في بطولة الدوري العام مؤخرًا.

وأعلن المعلم استقالته عقب الهزيمة التي مني بها بتروجيت أمام فريق النصر للتعدين في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على استاد السويس الجديد ضمن مواجهات الجولة الـ 26 لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز التعدين بهدف نظيف دون رد.

وعقب انتهاء اللقاء أكد شحاتة في تصريحات لشبكة “إرم نيوز” أنه سيستقيل من قيادة بتروجيت وسيعتذر عن استكمال المهمة بسبب سوء الحظ الذي يحالفه منذ توليه قيادة الفريق.

وتوقف رصيد الفريق البترولي، عند النقطة السابعة ويظل في المركز السادس بعد الخسارة التي مني بها من الفريق الذي يقاتل للهروب من القاع.