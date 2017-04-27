مصر.. الأهلي يتراجع عن صفقة دويدار.. وغموض حول مشاركته بدوري أبطال العرب

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري حسام البدري استقراره على ضم أحمد الشيخ إلى قائمة الفريق الأفريقية عقب عودته للفريق، بعد انتهاء إعارته لفريق مصر المقاصة.

وشدد البدري خلال تصريحات تليفزيونية على أن الشيخ سوف يكون له مستقبل كبير مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البدري أن الإدارة تلقت العديد من العروض الاحترافية لرحيل اللاعب بمبالغ مالية كبيرة، إلا أنه لا يوجد أي نية التفريط في اللاعب.

وأكد البدري أن الشيخ سيكون دعامة قوية للفريق في البطولة الأفريقية، خاصة وأن النظام الجديد سيكون مرهقًا للغاية، ليس مثلما كان سابقًا.

ومن جهة أخرى أنهى باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إجراءات انتقاله إلى صفوف نادي المقاولون العرب بداية من الموسم الجديد.

وأوضح مصدر داخل إدارة الأهلي أن اللاعب انتقل إلى صفوف الذئاب دون مقابل، بعد أن تم فسخ عقده بالتراضي بينه وبين النادي.

وكان المدير الفني للفريق حسام البدري أبدى رغبته في عدم وجود اللاعب خلال الفترة المقبلة نظرًا لإصاباته المتكررة.

ومن المقرر أن ينتقل اللاعب إلى صفوف المقاولون العرب بداية من الموسم الجديد، خاصة بعدما لم يتم قيد اللاعب في قائمة الفريق الأفريقية.

إلى ذلك أوضح مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم أن المدير الفني للفريق حسام البدري طلب من الإدارة التراجع عن ضم أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق وسموحة الحالي.

جاء هذا بعدما حسم المارد الأحمر ضم محمود علاء مدافع فريق وادي دجلة، ويبحث المدير الفني عن تدعيم صفوف الفريق بمدافع آخر نهاية الموسم.

وأوضح المصدر أن التراجع جاء بناءً على أن الفريق لن يتحمل الثنائي ” الكبير في السن” بالخط الخلفي، وهو محمد نجيب ودويدار اللذان تخطى عمرهما الثلاثين.

ويريد البدري بناء فريق قوي من العناصر الشابة القادرة على قيادة الفريق لإنجازات عظيمة على مدار سنوات متتالية.

وفي سياق منفصل جدد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلبه مرة أخرى للمدير الفني للفريق حسام البدري بالمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

ويريد ربيعة التواجد في التشكيل الأساسي خلال مباريات الفريق المقبلة، في ظل إصابة أحمد حجازي مدافع الفريق الأساسي.

وعقد اللاعب جلسة مع أحمد أيوب المدرب العام للفريق، إلا أنه طالبه بالاجتهاد، مشددًا له على أن المدير الفني لا يريد إجراء أي تعديلات على تشكيل الفريق.

وطالب المدرب العام اللاعب ببذل أقصى الجهد واستغلال الفرصة حال الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، قال حسام البدري، مدرب الأهلي أنه لم يحسم قراره بشأن مشاركة الأحمر ببطولة دوري أبطال العرب التي ستقام في الإسكندرية يوليو المقبل.

وقال البدري في تصريحات تلفزيونية إن البطولة ستتسبب في إجهاد اللاعبين قبل استكمال مشوار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.