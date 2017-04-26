حارس طنطا على رادار الزمالك المصري.. وشيكابالا يحتوي أزمة جمال

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

يدرس نادي الزمالك المصري التعاقد مع إسلام طارق، حارس مرمى نادي طنطا، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واتخذ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قراره بالتشاور مع بعض المقربين من أعضاء مجلس إدارة الفريق دون الرجوع إلى الجهاز الفني بقيادة إيناسيو.

وقال مصدر مسؤول داخل الزمالك لـ”إرم نيوز”، إن رئيس الزمالك يعمل لما فيه مصلحة للنادي بغض النظر عن المتواجد على رأس القيادة الفنية للفريق.

وأضاف المصدر، أن لجنة من حكماء الزمالك تستقي أفضل العناصر لعرضهم على رئيس الزمالك الذي يدرس الأمر مجدداً مع مقربين وأعضاء مجلس الإدارة، ومن ثم يطرح الأمور بعد أن توشك على إتمام الاتفاق عليها على المدير الفني.

وظهر طارق بشكل جيد للغاية في المشاركات الأخيرة مع نادي طنطا، ما جعل أحد الوسطاء يقوم بعرضه على مرتضى، بهدف تعاقد الأبيض معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

من جهة أخرى، رفع المدير الفني للفريق الأبيض حالة الطوارئ القصوى خلال المباريات المقبلة في مسابقة الدوري العام.

وأصدر إيناسيو تعليماته إلى الجهاز المعاون بعدم التراجع عن فكرة الفوز أو التفريط في النقاط بعد التقهقر الأخير الذي حدث قبل توليه مهمة القيادة الفنية بشكل رسمي.

فيما تتطلع إحدى شركات التسويق العالمية إلى التعاقد مع مصطفى فتحي، أفضل لاعبي الزمالك ونجم منتخب مصر.

وتتطلع الشركة إلى فتح باب التفاوض مع الزمالك بهدف تسويق اللاعب خلال الانتقالات المقبلة، بعد إبرام عقود الرعاية مع اللاعب.

ويدرس مجلس إدارة نادي الزمالك الموافقة على عرض الشركة بعدما ركزت أهدافها على تسويق فتحي أوروبياً في أكبر الأندية العالمية والعودة بعائد مادي قوي للنادي واللاعب.

من جانبه، احتوى محمود عبدالرازق “شيكابالا”، قائد نادي الزمالك، الأزمة التي نشبت مؤخراً مع إسلام جمال، لاعب الفريق.

وعقد شيكابالا جلستين مع جمال، الأولى داخل أروقة النادي من أجل تهدئة الأجواء بينهما، رافضاً حضور أي من الأطراف أثناء النقاش معه.

وجاءت الجلسة الثانية لإتمام الصلح خارج النادي، بعدما أصر قائد الزمالك على تناول العشاء سوياً، لإنهاء أي خلافات سابقة.