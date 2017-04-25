الزمالك يدرس الإطاحة بمدافع الفريق في الصيف

المصدر: القاهرة –إرم نيوز

يدرس مسؤولو كرة القدم بنادي الزمالك المصري، الإطاحة بمدافع الفريق محمد مجدي في نهاية الموسم الحالي، سواء عن طريق إعارته لأحد الأندية أو دخوله في صفقة تبادلية.

ويأتي قرار القلعة البيضاء بعد تكرار إصابة اللاعب وعدم مشاركته مع الفريق في أي مباراة منذ انتقاله للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وعدم الاستفادة منه خلال هذا الموسم.

وقام البرتغالي إيناسيو مدرب الفريق بالتصديق على هذا القرار، والمطالبة بالبحث عن مدافع جديد في ظل عدم اقتناعه سوى بالثنائي علي جبر ومحمود الونش لقيادة الخط الدفاعي.

كما اقترب باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الغياب عن مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام طنطا ضمن منافسات الدوري العام الممتاز.

وتعرض باسم لكدمة قوية في الرأس خلال مشاركته في مباراة فريقه بالأمس، في مواجهة نظيره المصري البورسعيدي والتي انتهت بهدف نظيف دون رد.

وينتظر الجهاز الطبي للزمالك توقيع كشف طبي على اللاعب غداً خلال التدريبات الجماعية للفريق، وتحديد إمكانية مشاركته في لقاء طنطا.

و قرر البرتغالي أوغوستو إيناسيو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، سفر الفريق للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة طنطا في محافظة المنصورة.

ويغادر الفريق القاهرة متجهًا إلى محافظة المنصورة يوم الخميس المقبل، فيما يخوض مباراة طنطا التي ستقام الجمعة بملعب ستاد المحلة.

ومن جهة أخرى، تدرس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، تأجيل مسابقة الدوري إلى شهر سبتمبر المقبل.

ويأتي تفكير المسابقات في تأجيل انطلاقة الدوري من منتصف شهر أغسطس إلى شهر سبتمبر المقبل؛ بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتين أمام أوغندا يوم 28 أغسطس ذهابا، ثم الإياب في الأسبوع الأول من سبتمبر.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة جلسة بين عامر حسين، والأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب، من أجل الاستقرار على الموعد النهائي لانطلاق المسابقة.