مصر.. رئيس النادي الأهلي يخلف وعده مع حسام غالي

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

أعلنت إدارة النادي الأهلي المصري، برئاسة المهندس محمود طاهر، عن تكريم حسام غالي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعد نهاية مشواره داخل القلعة الحمراء، حينما ينتهي عقده مع النادي خلال الموسم المقبل.

وكانت الإدارة قد اتخذت قرارًا بتولية حسام غالي في منصب إداري داخل النادي كنوع من التكريم له بعد المسيرة الحافلة داخل الفريق.

وعلمت إرم نيوز أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود طاهر ينوي التراجع عن قراره بإسناد منصب إداري للاعب.

وأوضح مصدر مقرب داخل مجلس الإدارة أن هذا القرار سوف يأتي بعدما لاحظ طاهر عصبية اللاعب وافتعاله الأزمات وهو الأمر الذي لا يصلح لمنصب إداري، فاللاعب يخلق مشاكل من صغار الأمور.

ومن جهة أخرى رفض حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي بشكل قطعي التعاقد مع محمد عنتر مهاجم الأسيوطي بداية من الموسم الجديد.

وطالب البدري الجميع داخل مجلس الإدارة ولجنة الكرة بالتزام الصمت عن الصفقات الجديدة وعدم الدخول في أي صفقات خلال الوقت الحالي.

وشدد البدري على أنه لا يريد تكرار تجربة إسلام الفأر والذي تعاقد معه المارد الأحمر ولم يظهر بالشكل الجيد بعدما تمت إعارته إلى نادي أسوان خلال هذا الموسم.

وفي سياق متصل رفض حسام البدري عودة إسلام الفا،ر وطلب من إدارة النادي التخلص من اللاعب وبيعه نهائيًا في حال وصول أي عرض من أي فريق خلال الموسم المقبل.

وجاءت حجة المدير الفني أن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين المهاريين خلال الوقت الحالي ولعل أبرزهم أحمد حمودي وعمرو بركات.

وأعلن مصدر مقرب من البدري أن المدير الفني لديه قناعة كبيرة بأن إسلام الفار لن يصنع الفارق مع المارد الأحمر لعدة أسباب فنية رفض الإفصاح عنها.

إلى ذلك كشف مصدر داخل نادي وادي دجلة أن مسؤولي ناديه علموا بتوقيع محمود علاء مدافع الفريق بشكل رسمي على عقود انتقال للنادي الأهلي بداية من الموسم الجديد.

وأشار المصدر أن إدارة دجلة تحركت من أجل تدعيم صفوف الدفاع خلال الموسم الجديد وبدأت بالدخول في مفاوضات جادة مع السيد فريد لاعب سموحة من أجل تدعيم صفوف الفريق الدجلاوي الموسم الجديد.

ويتبقى لإدارة النادي الأهلي أن تتفق على المبلغ المالي لصفقة محمود علاء من أجل إنهاء إجراءات ضمه لصفوف المارد الأحمر حسبما أوضح المصدر داخل نادي وادي دجلة.

وأكمل أن إدارة نادي دجلة تحاول الإعلاء من قيمة الصفقة بحيث تتقاضى الإدارة مبلغًا ماليًا بالإضافة إلى الحصول على خدمات عدد من اللاعبين الناشئين مستغلين رغبة مسؤولي الأحمر في الحصول على خدمات اللاعب.

وكان المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري قد أعلن أن اللاعب ضمن أهدافه لتدعيم الخط الخلفي للفريق الموسم الجديد.

إلى ذلك يجهز حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي حقائب الرحيل عن المارد الأحمر بشكل رسمي بنهاية الموسم الجديد.

جاء هذا بعدما علم اللاعب من بعض المقربين منه داخل النادي أن المدير الفني لا يرغب في وجوده، خاصة بعدما تعاقد مع أيمن أشرف، وفي ظل تألق علي معلول الكبير.

وأشار أن وكيله أحضر له العديد من العروض الاحترافية له في تركيا وبلجيكا والبرتغال، وهي أندية من وسط الجدول وليست من أندية القمة.

وأوضح اللاعب أنه لم يحسم وجهة رحيله موضحًا أن الأقرب له هو التواجد لمدة موسم آخر في الدوري المصري من أجل التألق واستعادة مستواه من أجل الاحتراف في أحد الأندية الكبرى خلال الفترة المقبلة.