هل يتم تجميد الكرة المصرية بعد حبس عضوي مجلس الاتحاد؟

المصدر: أحمد رامي - إرم نيوز

رفض اتحاد الكرة المصري التقدم باستقالة جماعية بعد صدور حكم قضائي بحبس حازم الهواري وسحر الهواري، عضوي مجلس إدارة الاتحاد، لمدة 5 سنوات.

وقال أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، لـ”إرم نيوز”: “مجلس الإدارة لن يستقيل بعد حبس حازم وسحر، هما قاما بتقديم استقالتهما منذ فترة وحال قبول الطعن على حكم حل اتحاد الكرة سنجري انتخابات على مقعديهما في المجلس”.

وأضاف: “المجلس منتخب من الجمعية العمومية وهي صاحبة الحق الوحيد في تحديد مصيره سواء بالاستمرار أو سحب الثقة”.

ومن جانبه، قال مجدي عبدالغني، عضو اتحاد الكرة، لـ”إرم نيوز”: “أنا مستمر في معركة بقائي في مجلس إدارة اتحاد الكرة حتى النهاية، ولن أستقيل ولن يستطيع أحد أن يجبرني على ذلك، وحال استقاله كل أعضاء المجلس لن أرحل وسأتقدم بشكوى للفيفا بسبب التدخل الحكومي في شؤون الكرة المصرية”.

وأضاف عبدالغني: “هناك لوائح للاتحاد الدولي يجب احترامها ولا يحق لوزير الرياضة أو أي أحد إجبار المجلس على الرحيل”.

وتابع: “الرياضة المصرية تأخرت كثيرًا بسبب التدخل الحكومي وتعيين مجالس غير منتخبة وعلى الجميع أن يحترم اختيار الجمعية العمومية لاتحاد الكرة”.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، قضت بتأييد الحكم الصادر ضد حازم وسحر الهواري، عضوي مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالحبس لمدة 5 سنوات في قضية إشهار إفلاس.

وأصدرت المحكمة أيضًا في وقت سابق حكمًا باستبعاد حازم وسحر الهواري من انتخابات اتحاد الكرة لكن اللجنة الانتخابية اتفقت على استبعاد الثنائي من المجلس حال صدور حكم بالحبس ضدهما مع إعادة إجراء انتخابات على المقعدين.