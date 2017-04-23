مصر.. الزمالك يتحرك لحل أزمة أغوغو

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

تحرك نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور بشكل رسمي من أجل حل أزمة المستحقات المالية للغاني أغوغو مهاجم الفريق السابق بعد تلقي النادي خطابًا رسميًا من الفيفا لتسديد المستحقات المالية للاعب.

وقال أحمد مرتضى عضو مجلس الزمالك لشبكة “إرم نيوز” “أرسل مسؤولو الزمالك 50 ألف دولار للغاني جونيور أغوغو مهاجم الفريق الأبيض عبارة عن جزء من مستحقاته المتأخرة لدى النادي”.

وأضاف “سبق واتفق وفد رسمي من الزمالك ضم هاني زادة عضو المجلس ونصر عزام المستشار القانوني والمحامي الإسباني كريسبو مع أغوغو ومحاميه الخاص على جدولة مستحقات اللاعب البالغة 450 ألف دولار على أقساط”.

وأرسل الزمالك المبلغ المذكور لأغوغو في إطار الجدولة المتفق عليها مع محامي اللاعب في وقت سابق.

ومن جانب آخر، أصدر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور قرارًا برفع أسماء الثلاثي حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي وأيمن يونس عضو مجلس الجبلاية السابق وعبدالحليم علي مدير الكرة السابق بالقلعة البيضاء من الحدائق التي تحمل أسماءهم بالنادي.

ويأتي ذلك بعد الخلافات التي اندلعت بين مرتضى منصور والثلاثي في ظل اتخاذ قرار مسبق بتكريمهم مع رموز النادي والرياضة المصرية، قبل التراجع عن التكريم وإزالة أسمائهم من الحدائق.

ويعود الخلاف بين عبدالحليم علي ومرتضى منصور إلى منصب مدير الكرة بالزمالك بعدما اعتذر عن تولي هذا المنصب مع المدير الفني الجديد للأبيض.

وهاجم رئيس الزمالك حازم إمام وأيمن يونس بسبب تصريحاتهما تجاه أزمة مباراة المقاصة والتي انسحب منها الأبيض.