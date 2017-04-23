مدرب الزمالك المصري يطلب رحيل ستانلي ويعد مايوكا بالمشاركة

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

طالب البرتغالي إيناسيو، المدير الفنى لنادي الزمالك المصري، بعدم تجديد إعارة النيجيري ستانلي أوهاويتشي، المعار من صفوف وادي دجلة، لفترة إضافية مقبلة.

وقوبل طلب إيناسيو بالترحيب من قبل مجلس إدارة نادي الزمالك، خاصة بعد مبالغة ماجد سامي، رئيس دجلة، في المقابل المالي لبيع اللاعب.

وصرف النادي الأهلي النظر عن التعاقد مع ستانلي، بعد تألق سوليماني كوليبالي، نجم الفريق الأسمر، وعودة جونيور أغاي من الإصابة بشكل لائق.

من جانبه، رفض مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، استمرار محمد إبراهيم، نجم وسط الفريق، في صفوف القلعة البيضاء.

جاء ذلك عقب اندلاع مشكلة كبيرة مع اللاعب ورئيس النادي في بداية رئاسة إيناسيو لصفوف الزمالك، بسبب الحديث السيئ من قبل اللاعب في حق رئيس النادي.

وانفعل مرتضى على إبراهيم بعدما نما إلى علمه الأقاويل التي رددها اللاعب في حقه، وقرر رحيله في أقرب فرصة من صفوف الفريق بعد قدوم أول عرض رسمي يطلب ضمه.

من جهة أخرى، نجح الزامبي إيمانويل مايوكا، مهاجم الفريق، في تخفيض وزنه بواقع 8 كغم خلال الفترة الماضية.

ويبذل مايوكا قصارى جهده من أجل الوصول إلى الوزن القياسي عبر المتابعة ببرنامج غذائي خاص، وإجراء التدريبات البدنية القاسية بخلاف التدريبات اليومية.

ويتبقى لمايوكا 6 كيلوغرامات من أجل الوصول إلى الوزن المثالي الذي من خلاله سوف يفي المدير الفني إناسيو بوعده مع اللاعب وإقرار مشاركته في صفوف الفريق.

ويعاني اللاعب الزامبي من عدم المشاركة في صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة، وعدم الاعتماد عليه من قبل محمد حلمي ومحمد صلاح أخيراً، وسط الهجوم اللاذع الذي تعرض له من قبل مرتضى منصور بسبب زيادة وزنه.

ووعد إيناسيو، مايوكا بفرصة الانضمام إلى قائمة الزمالك في لقائه أمام المصري، والمقررة، غداً الاثنين، في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري العام باستاد برج العرب.