هيكتور كوبر يُخرج حارس مرمى الزمالك من حساباته

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

استقر المدير الفني للمنتخب المصري، الأرجنتيني هيكتور كوبر، على عدم ضم محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى نادي الزمالك خلال المعسكر المقبل.

وعلمت شبكة “إرم نيوز” من مصدر مقرب داخل الجهاز الفني للفراعنة أن هذا القرار جاء بناءً على مستوى اللاعب المتواضع الذي قدّمه مع الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية.

ويبدو المدرب الأرجنتيني مقتنعًا باستقدام شريف إكرامي وأحمد الشناوي وعصام الحضري حارس مرمى وادي دجلة.

من جهة أخرى، أكد محمود فايز المدرب في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن قائمة الفراعنة لمواجهة تونس المقبلة لن تشهد أي مفاجآت.

وأوضح أن كوبر استقر بشكل نهائي على القوام الأساسي الذي سيخوض به المباريات المقبلة، وفي حال اضطراره لاستقدام أي لاعب سيكون على مقاعد البدلاء ولن يتم إشراكه.

ويرفض كوبر المجازفة بالوجوه الجديدة، على أن يتم الاعتماد عليها في وقت آخر.