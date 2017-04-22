مصر.. الزمالك ينتظر موافقة إيناسيو لضم مهاجم الداخلية

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أعرب رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، عن غضبه الشديد بعدما علم بتكرار إصابة محمد مجدي، مدافع الفريق، والذي انتقل إلى صفوف القلعة البيضاء قادمًا من النادي المصري البورسعيدي.

وأوضح مصدر داخل مجلس الإدارة، أن رئيس النادي أعطى تعليماته لخالد جلال، مدير الكرة، من أجل توصية إيناسيو بضرورة طلب الإطاحة باللاعب بداية من الموسم الجديد.

وكان اللاعب تعرّض للإصابة في العضلة الأمامية خلال تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز.

ولم يشارك مجدي مع الزمالك في أي مباراة رسمية بسبب الإصابات المتكررة له، سواء بالتهابات في عضلة البطن أو الشد في الخلفية أو الأمامية مما أصاب الإدارة بحالة من اليأس.

ويخطط رئيس النادي للتعاقد مع مدافع جديد والتخلص منه بداية من الموسم الجديد.

ومن جهة أخرى، طالب المدير الفني البرتغالي إيناسيو من إدارة النادي ضرورة التعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مصدر داخل الجهاز الفني، أن المدير الفني غير مقتنع بباسم مرسي، بالإضافة إلى أحمد جعفر، وحسام باولو.

وطالب المدير الفني بالاستغناء عن اثنين من المهاجمين والتعاقد مع اثنين آخرين خلال الفترة المقبلة، حتى يصبح الخط الأمامي ذو خطورة كبيرة.

إلى ذلك، تدرس إدارة النادي الأبيض عودة مصطفى محمد، مهاجم فريق الداخلية والمعار من نادي الزمالك، خلال الفترة الماضية.

وطالب رئيس النادي أحد أعضاء الجهاز الفني بلفت نظر المدير الفني إلى اللاعب الشاب الذي تألق بشدة مع الفريق الشرطي واستطاع تسجيل العديد من الأهداف.

ويضع مسؤولو الزمالك مصطفى محمد كأحد الأهداف المهمة من أجل العودة إلى صفوف القلعة البيضاء مجددًا، بناءً على القرار النهائي من المدير الفني.