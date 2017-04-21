مصر.. مدافع الأهلي يتلقى عرضًا أوروبيًا.. وفسخ عقد أوباما

المصدر: القاهرة ـ إرم نيوز وكريم محمد

تلقى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عرضاً من أحد الأندية الأوروبية للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واجتمع مدافع الأهلي مع أحد ممثلي الفريق الأوروبي من أجل الحديث عن انتقال اللاعب في الفترة المقبلة، والاستعلام عن طلباته المالية وموافقته للرحيل عن القلعة الحمراء.

ويسعي ربيعه للرحيل عن الفريق الأحمر في ظل تجاهل حسام البدري مدرب الفريق له، وحرمانه من المشاركة في المباريات والاعتماد على الثنائي احمد حجازي وسعد الدين سمير بصفة أساسية، وكذلك محمد نجيب في حالة غياب أي من الثنائي سواء للايقاف او للإصابة.

ويرغب لاعب القلعة الحمراء العودة لصفوف المنتخب المصري والانضمام لمنتخب مصر مع اقتراب حلم الصعود لبطولة كأس العالم العام المقبل، وجذب انتباه هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة.

ومن جهة أخرى، قال سيد معوض، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي المصري، إن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، سعيد بالمستوى الذي وصل إليه الفريق، وأيضا انسجام كل اللاعبين وتأقلمهم على فكر الجهاز الفني وأسلوبه الخططي الذي يطبقه الفريق في كل مبارياته.

وأضاف أن الأهلي أصبح له أسلوب وشخصية يفرضها في كل المباريات بحسب الخطة التي يقرها الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري.

وأكد على حرص الجهاز الفني على اتساع قاعدة اللاعبين في المراكز، وتجهيز كل العناصر، حتى يكون الجميع على نفس المستوى، مما ساعد كثيرا في ظهور الفريق بهذا الشكل الذي نال استحسان الجماهير والنقاد والمحللين.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يعمل حساب لكل الفرق ويتعامل مع كل مباراة على حدة، موضحا أن احترام المنافس من أهم العوامل التي ترجح كفة الأهلي.

وأكد معوض أن الفترة القادمة سيخوض الأهلي مباريات غاية في الصعوبة، مشددا على ثقة الجهاز الفني في تقديم المطلوب من اللاعبين، وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني في اللقاءات القادمة، وفي مقدمتها في مباراة طنطا والتي تعد غاية في الصعوبة، لاسيما بعد الانتفاضة التي حققها المنافس في مباريات الدور الثاني.

كما يستأنف الفريق الأول للقلعة الحمراء تدريباته في الرابعة والنصف من عصر غدٍ السبت، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون من المران اليوم الجمعة؛ وذلك استعدادا لمواجهة فريق طنطا يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة 25 بمسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى حسام البدري المدير الفني للمارد الأحمر، إلى اشراك صالح جمعة لاعب الفريق في المباراة وتجيهزه بعد التأكد من لياقته البدنية.

كما يفكر البدري في استغلال أحمد حمودي في مركز صانع الألعاب ليحل بديلاً لعبدالله السعيد، والذي تراجع مستواه بشدة في الفترة الأخيرة.

وكان الفريق قد خاض مباراة ودية أمام فريق تليفونات بني سويف يوم الأربعاء الماضي؛ من أجل تجهيز جميع اللاعبين قبل لقاء طنطا.

إلى ذلك، فسخ النادي الأهلي، برئاسة محمود طاهر، التعاقد مع يوسف أوباما، لاعب الزمالك السابق ووادي دجلة الحالي، رغم توقيعه على عقود رسمية والحصول على مقدم التعاقد.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز “أوباما وقع في وقت سابق على عقود الانتقال لصفوف الأهلي وحصل على 250 ألف جنيه كمقدم تعاقد في حضور عصام سراج مدير التعاقدات بالنادي”.

وأضاف المصدر “حسام البدري المدير الفني للأهلي تراجع عن التعاقد مع اللاعب لعدم الحاجة لجهوده الفنية في الموسم المقبل وكثرة اللاعبين في مركزه”.

وتابع “بمجرد علم أوباما بقرار البدري طلب الحصول على العقود التي وقع عليها للأهلي وقام برد مقدم التعاقد الذي حصل عليه ووافقت إدارة الأهلي على طلبه، ومن حقه التوقيع لأي ناد آخر في نهاية الموسم الحالي”.

ومن جانب آخر، عقد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مع النيجيري أجاي مهاجم الفريق وطالبه بإغلاق ملف الرحيل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

وأبلغ البدري أجاي بأنه متمسك باستمراره في صفوف الفريق، خاصة أنه من العناصر الأساسية التي لا غنى عنها في ظل المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال أفريقيا.

ومن جانبه أكد أغايي للبدري، أنه أغلق ملف الرحيل عن الأهلي نهائيًا، وأنه سيكمل الموسم القادم مع الفريق في ظل رغبته في الفوز بدوري أبطال أفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية.