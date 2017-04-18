مصر.. حسام البدري يجهز رامي ربيعة لمواجهة الأهلي وطنطا

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

أبدى حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري غضبه من المستوى الذي ظهر عليه دفاع الفريق خلال مواجهة أسوان الأخيرة ببطولة الدوري والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين نظيفين.

وعلم “إرم نيوز” أن المدير الفني حرص على عقد جلسة بقلبي الدفاع من أجل إبراز أخطائهما، وتعنيفهما، خاصة وأن فريق أسوان هدد مرمى شريف إكرامي حارس الفريق في أكثر من كرة.

ويدرس المدير الفني الدفع برامي ربيعة منذ بداية المباراة المقبلة أمام طنطا في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعطي اللاعب دفعة معنوية بإشراكه خلال مباراة الفريق الودية يوم الأربعاء المقبل من أجل تجهيزه الجيد للقاء الفريق المقبل بالمسابقة المحلية.

ويريد البدري تجهيز ربيعة بالشكل الأمثل حتى يكون على قدر المسؤولية عند الحاجة إليه، أو في حال إصابة أي لاعب في الخط الخلفي.

ومن جهة أخرى عقد عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وعلمت “إرم نيوز” أن اللاعب طلب من مدير الكرة أن يعرف من المدير الفني هل ما زال يرغب في وجوده داخل الفريق أم لا بعد عدم اعتماده عليه الفترة الماضية.

جاء هذا الطلب من اللاعب لرغبته الكبيرة في الرحيل عن صفوف المارد الأحمر من أجل المشاركة وتثبيت أقدمه.

وكان اللاعب خلال الأيام الماضية قد تلقى اتصالًا من الجهاز الفني للمنتخب يطالبه ببذل الجهد للمشاركة من أجل الانضمام للمنتخب قبل معسكر مباراة تونس بتصفيات كأس أمم أفريقيا، خاصة وأنه لا يتواجد مهاجمين مميزين بالدوري، وأن الاعتماد كان عليه.

وأعطى المدير الفني الضوء الأخضر لرحيل اللاعب، بعد إصراره على الرحيل من أجل المشاركة بصفة مستمرة للعودة إلى تشكيل المنتخب المصري.

إلى ذلك تتجه النية داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإعارة لاعب وسط الفريق الشاب أكرم توفيق لأحد أندية الدوري الممتاز في الموسم الجديد.

وتريد الإدارة أن يكتسب اللاعب المزيد من الخبرات، حتى تؤهله للعب بشكل أساسي، في تشكيل المارد الأحمر مستقبلًا.

ويعول حسام البدري على اللاعب، إلا أن عدم ظهوره حتى الآن بشكل كبير يدفع البدري لإعارته لمدة موسم تمهيدًا لقيادة خط الوسط بعد ذلك.

وفي سياق منفصل طلب محمد هاني من وكيله نادر شوقي البحث عن عرض أوروبي له من أجل إنقاذه من جحيم مقاعد بدلاء النادي الأهلي.

ويريد اللاعب المشاركة بصفة مستمرة من أجل اكتساب الخبرات، خاصة وأن مازال صغير العمر، وأمامه المزيد من الوقت لاكتساب الخبرات.

وطلب اللاعب من المدير الفني للفريق حسام البدري الدفع به أمام طنطا، ووعده المدير الفني بالمشاركة نظرًا لإيقاف عمرو السولية وعدم مشاركته في المباراة.

وينوي البدري الدفع بأحمد فتحي في منطقة وسط الملعب، على أن يشارك محمد هاني في الجبهة اليمنى مرة أخرى.