مرتضى منصور يكشف مصير مباراة الزمالك ومصر المقاصة

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم أن مباراة فريقه أمام مصر المقاصة ستعاد مرة أخرى خلال الأيام المقبلة وذلك على مسؤوليته الشخصية.

ورفض الزمالك أمس الأحد خوض المباراة المؤجلة من المرحلة الـ 22 للدوري الممتاز وحضر فريق المقاصة إلى ملعب بتروسبورت لخوض المباراة وتم منح الفريق الأبيض مهلة 20 دقيقة قبل أن يتم إلغاء اللقاء بعد التأكد من غيابه.

وقال مرتضى في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: “مباراة المقاصة ستعاد في موعد لاحق وهذا وعد قطعته على نفسي ولن أتنازل عنه ولن أسمح بتوقيع عقوبات على الزمالك مهما كلفني الأمر”.

وأوضح رئيس الزمالك أن فريقه سيخوض مباراة طلائع الجيش، يوم الأربعاء المقبل في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز بشكل طبيعي ودون وجود أي عقبات.

وكشف مرتضى أنه تواصل مع مسؤولي الاتحاد المصري خلال الساعات الماضية مؤكدًا أن الفريق مستمر في الدوري وسيلعب لقاء الطلائع بشكل طبيعي في موعده المقرر.

واختتم رئيس الزمالك تصريحاته مشيرًا إلى أنه أعطى تعليماته للفريق بأن يستعد لمواجهة الطلائع بشكل طبيعي ولكن ذلك لا يعني انتهاء أزمة مباراة مصر المقاصة التي لن يتنازل عن حق ناديه في اعادتها.

وتمسك مجلس إدارة الزمالك بعدم خوض المباراة اعتراضًا على رفض تأجيلها من اتحاد الكرة المصري الذي أقر إقامتها في موعدها مهددًا بفرض عقوبات اللائحة على الفريق الذي سيتخلف عن خوض اللقاء.