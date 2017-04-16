مصر.. نادي الزمالك يتجه للاستغناء عن اثنين من لاعبيه

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

رحّب البرتغالي أوغوستو إيناسيو المدير الفني للزمالك المصري، برحيل شوقي السعيد لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتلقى السعيد عرضًا مغريًا من فريق المريخ السوداني للانضمام إليه في الموسم المقبل، وأبدى اللاعب رغبته في خوض التجربة.

ويتفاوض نادي المريخ مع إدارة الزمالك لحسم إجراءات انتقال اللاعب سوء على سبيل الإعارة أو الشراء النهائي.

كما يسعي مسؤولو الزمالك في الفترة الحالية التخلص من الظهير الأيسر علي فتحي، والبحث عن عرض للاعب في أحد أندية الدوري.

وتغيّب علي فتحي عن المشاركة مع الزمالك منذ مطلع الموسم الجاري، بسبب الإصابة التي تعرض له في الركبة وخضوعه لجراحة عاجلة في ألمانيا في وقت سابق.

ويفكر الزمالك في استغلال اللاعب وإعارته لأحد الأندية أو إدخاله في صفقة تبادلية، خوفًا من تكرار إصابته مرة أخرى.

ويعاني الزمالك من أزمة في مركز الظهير الأيسر بسبب إصابة علي فتحي وتراجع مستوى محمد ناصف، والاعتماد على الصاعد أحمد أبوالفتوح في المباريات الأخيرة.

وسادت أنباء في الفترة الأخيرة عن وجود مفاوضات بين الزمالك وحسين السيد لاعب الأهلي، لإقناعه بالانتقال للقلعة البيضاء بداية من الموسم الحالي، إلا أن اللاعب تمسك بالتواجد في الفريق الأحمر.