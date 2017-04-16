المقاولون يفاوض ثنائي الأهلي المصري.. وكوليبالي يرفض عرضاً أوروبيًا

المصدر: كريم محمد والقاهرة - إرم نيوز

تلقى الثنائي، مسعد عوض وباسم علي، لاعبا الأهلي المصري، عرضاً من فريق المقاولون العرب للانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقام مسؤولو المقاولون بالتفاوض مع اللاعبين، تحسباً للاستغناء عنهم خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استبعادهم من حسابات حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي.

وأبدى الثنائي موافقتهما المبدئية على الرحيل من القلعة الحمراء، ولكن تأجيل أي مفاوضات رسمية في الفترة الحالية والانتظار حتى نهاية الموسم وحسم القرار نهائياً.

إلى ذلك، أدى أحمد حجازي، مدافع الأهلي، تدريبات تأهيلية خلال المران الجماعي للمستبعدين صباح اليوم.

ويأتي ذلك ضمن برنامج التأهيل الذي يخضع له اللاعب، للتخلص من آلام الإجهاد في العضلة الضامة، والتي لاحقته مؤخرا وتبعده عن المشاركة في المباريات الأخيرة.

ومن جهة أخرى، حصل عماد متعب، مهاجم الفريق، على راحة سلبية، من المران.

وخاض متعب جلسة علاج طبيعي بعد الحقنة التي حصل عليها الجمعة الماضي، ولذلك فضل الجهاز الطبي منحه راحة من التدريبات والعلاج طبيعي، اليوم الأحد، على أن يستأنف تدريباته، الثلاثاء المقبل.

وقرر حسام البدري، منح لاعبي الفريق راحة سلبية، غدا الإثنين، من المشاركة في التدريبات الجماعية، سواء المشاركين أو الغائبين عن لقاء أسوان.

ويستأنف الفريق تدريباته في الرابعة والنصف، بعد عصر الثلاثاء المقبل، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

وفي سياق متصل، استقر الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، على استبعاد عمرو جمال، مهاجم الأهلي، من معسكر الفراعنة المقبل حال استمرار غيابه عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق في المباريات المقبلة.

ويخشى كوبر من تراجع مستوى اللاعب وعدم القدرة على العطاء مع المنتخب، وحل أزمة المهاجمين الأخيرة خاصة بعد إصابة الثنائي مروان محسن وأحمد حسن “كوكا”.

ويعول المدرب الأرجنتيني على إمكانية عودة اللاعب للمشاركة مرة أخرى، أو مراقبة باسم مرسي، مهاجم الزمالك، وإعادته لمعسكر مصر المقبل قبل مباراة تونس الودية.

إلى ذلك، تلقى سليماني كوليبالي، لاعب النادي الأهلي المصري، عرضًا للرحيل عن صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد ظهوره بمستوى متميز خلال الفترة الماضية.

وقال يحيى علي، وكيل أعمال كوليبالي، لـ”إرم نيوز” “اللاعب تلقى عرضًا للعودة للاحتراف في أوروبا خلال الصيف المقبل بمقابل مادي يصل إلى 2 مليون يورو”.

وأضاف “كوليبالي رفض مناقشة العرض وتمسك بالاستمرار في صفوف الأهلي خلال الموسم المقبل خاصة أنه انسجم مع الفريق ونال ثقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري”.

وتابع علي “اللاعب بات قريبًا من العودة لتشكيل منتخب كوت ديفوار بسبب تألقه مع الأهلي مؤخرًا لذا هو يفضل الاستمرار في الفريق حتى يثبت أقدامه مع منتخب بلاده الذي يشارك في تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا”.

وأردف “كوليبالي تنقل بين أكثر من ناد خلال الفترة الماضية وقد ملّ هذا الأمر ويرغب في الاستقرار مع الأهلي لأطول فترة مقبلة وتحقيق البطولات خاصة دوري أبطال أفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية”.

ومن جانب آخر، استقر النادي الأهلي على الانسحاب من صفقة عمرو مرعي مهاجم نادي إنبي ومنتخب مصر للمحليين بسبب تلقي اللاعب أكثر من عرض احتراف، ما جعل ناديه يبالغ في المقابل المادي المطلوب للاستغناء عنه

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز” “مرعي بات بعيدًا عن الانضمام للأهلي بسبب المبلغ المالي الكبير الذي طلبه إنبي للاستغناء عن اللاعب بعد تلقيه عروض احتراف مؤخرًا فضلاً عن توقيعه على عقود أولية للزمالك، والنادي لا يرغب في الدخول بصراعات من هذا النوع”.

كان عمرو مرعي قد تلقى عرضين بخلاف العرض الإماراتي الذي وصل له، أحدهما من النجم الساحلي التونسي والآخر من أوزبكستان وشدد مدير الكرة بإنبي على أن هناك العديد من العروض الأخرى التي قد وصلت إلى النادي ولكنها بصورة شفوية لذلك فضل عدم الإعلان عنها لحين وصولها بشكل رسمي.