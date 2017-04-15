الأهلي المصري يصرف مقدم عقد دويدار.. وغالي يقرر الرحيل

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

كشف مصدر بإدارة النادي الأهلي المصري، عن تلقي أحمد دويدار، مدافع فريق سموحة، دفعة مالية أولى من مقدم التعاقد الخاص به، بعد قيامه بالتوقيع على عقود انضمام للقلعة الحمراء.

وكان الأهلي أنهى اتفاقه مع لاعب الزمالك السابق من أجل الانضمام للفريق في الفترة المقبلة، بعد انتهاء عقده مع الزمالك ونهاية موسمه مع سموحه بعد نهاية فترة إعارته.

وتمسك حسام البدري، المدير الفني للفريق الأهلي، بضم اللاعب في الموسم الجديد وتدعيم الخط الدفاعي للفريق ومعالجة مشكلة قلة المدافعين بالقائمة.

من ناحية أخرى، تكرر إصابة الثنائي أحمد حجازي ورامي ربيعة، لاعبي الفريق، هذا الموسم، وغيابهما عن المباريات لفترات طويلة.

إلى ذلك، يخطط حسام غالي، لاعب وسط الفريق، للرحيل في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي قرار قائد الأهلي بسبب عدم مشاركته في مباريات الفريق بشكل أساسي، واستبعاده لصالح الثنائي حسام عاشور وعمرو السولية.

ويناقش اللاعب عدداً من العروض المقدمة له من أجل بحث الأفضل له، خاصة بعد قراره بالاعتزال نهاية الموسم المقبل.

كما شارك عماد متعب، مهاجم الفريق، بالتدريبات التأهيلية الخاصة بمستبعدي لقاء أسوان، والذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويستكمل اللاعب برنامجه التأهيلي بسبب الإصابة التي تعرض لها، أمس الأول الخميس، حيث تلقى اللاعب حقنة في الركبة تحت إشراف طبيب الأهلي، خالد محمود.

ويستعد الأهلي لمواجهة أسوان، في تمام التاسعة والربع مساء، غدًا الأحد، ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.