الأهلي المصري يعلن خوض لقاء أسوان في موعده.. ومرتضى منصور يهدّد

المصدر: كريم محمد وأحمد رامي والقاهرة - إرم نيوز

رفض الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري برئاسة حسام البدري إقحام الفريق الأحمر في أزمة تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة ببطولة الدوري المحلي، والتي كان من المقرر أن تقام، غدًا الأحد.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، أعلن أنه توصل لاتفاق مع نادي المقاصة على تأجيل لقاء الفريقين المقررة إقامته في الدوري غدًا وأبلغ اتحاد الكرة بهذا القرار.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، لـ”إرم نيوز”: “الأهلي ليس طرفًا في قضية تأجيل لقاء الزمالك والمقاصة وهذا أمر خاص باتحاد الكرة وهو صاحب القرار النهائي في الأمر، لكن لأول مرة في العالم نرى أندية تتفق فيما بينها على تأجيل مباراة دون الرجوع للاتحاد المنظم للبطولة”.

وأَضاف عبدالحفيظ: “الأهلي لن يطلب تأجيل لقاء أسوان المقررة إقامته غدًا في بطولة الدوري وسنسافر اليوم إلى أسوان لخوض اللقاء بشكل طبيعي لأننا نرغب بحسم البطولة مبكرًا للتفرغ لدور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا”.

وتابع: “الجهاز الفني أبلغ رئيس النادي المهندس محمود طاهر أنه يرفض تأجيل لقاء أسوان ولا داعي للدخول في أزمة لا مبرر لها”.

إلى ذلك، بات انتقال عمرو مرعي، مهاجم نادي إنبي ومنتخب مصر للمحليين، إلى الأهلي أو الزمالك محل شك كبير بعد تلقي اللاعب عرضًا للانتقال للدوري الأوزبكستاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عبدالناصر محمد، مدير الكرة في إنبي لـ”إرم نيوز”: “تلقَّى النادي عرضًا أوزبكستانيًا لعمرو مرعي على أن تصل تفاصيله بشكل رسمي إلى النادي البترولي خلال ساعات”.

وأضاف: “سيتم تقديم العرض لمجلس إدارة النادي البترولي بعد تلقيه عرضاً سابقاً للاعب من النجم الساحلي التونسي وأجلنا حسم مصير اللاعب لنهاية الموسم الحالي بعد تلقيه عدة عروض خارجية، بجانب اهتمام الزمالك والأهلي بشكل رسمي بضمه في نهاية الموسم الجاري”.

ومن جانبه، قال مرتضى منصور، رئيس الزمالك، لـ”إرم نيوز”: “الزمالك أنهى صفقة مرعي وقد وقَّع للزمالك والأمر انتهى بشكل كبير مع إدارة إنبي وحال توقيعه للأهلي أو أي ناد آخر سيعرض نفسه لعقوبة كبيرة”.

وعن صفقات الزمالك الجديدة، قال مرتضى: “يامودو توريه، لاعب فريق حوريا ومنتخب غينيا للشباب، وافق على الانضمام للأبيض وسيتم إنهاء الصفقة بشكل رسمي مع ناديه خلال الأيام المقبلة وسيكون بديلاً للزامبي مايوكا الذي سيرحل في نهاية الموسم الحالي”.

وتابع: “قدمت عرضاً للنادي المصري لعقد صفقة تبادلية للتعاقد مع الثنائي أحمد جمعة وأحمد موسى كابوريا مقابل 3 لاعبين يختارهم الجهاز الفني للنادي البورسعيدي من الزمالك”.

كما دخل رئيس الزمالك في مفاوضات جادة مع اللواء محمد عبدالسلام، رئيس نادي مصر المقاصة، من أجل ضم أحمد داوودا، صانع ألعاب الفريق الفيومي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأجرى منصور عدة اتصالات هاتفية برئيس المقاصة للتفاوض حول ضم اللاعب والقيمة المالية التي سيتم سدادها مقابل الحصول على خدمات اللاعب بداية من الموسم المقبل إلا أن محمد عبدالسلام طلب تأجيل المفاوضات في ظل رغبة الأهلي في التعاقد مع اللاعب ما يعني زيادة قيمته المالية.

من جانبه، تمسك إيهاب جلال، المدير الفني للمقاصة، بخوض مباراته المقبلة أمام الزمالك.

وأبدي جلال رغبته في مواجهة الزمالك وعدم تأجيل المباراة في ظل جاهزية فريقه الفنية والبدنية، وقدرته على تحقيق نتيجة إيجابية واستغلال تراجع الزمالك.

وتعرض مدرب المقاصة لضغوط قوية من مجلس إدارة النادي برئاسة محمد عبد السلام، من أجل الموافقة على تأجيل اللقاء و عدم مواجهة الزمالك بسبب ضغوطات مرتضى منصور في الفترة الماضية.

ويحتل المقاصة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن الأهلي المتصدر، بينما يتواجد الزمالك رابعا بـ40 نقطة، متفوقا بفارق هدف عن سموحة الخامس.