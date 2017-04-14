المصري شوقي غريب يقترب من قيادة منتخب ليبيا

المصدر: أحمد رامي - إرم نيوز

اقترب المدرب المصري شوقي غريب، المدير الفني السابق لنادي طلائع الجيش من تولي تدريب منتخب ليبيا خلال المرحلة المقبلة، التي يشارك فيها بتصفيات أمم أفريقيا 2019 وكأس العالم 2018 الذي يقام في روسيا.

وقال مصدر مقرب من شوقي غريب لشبكة “إرم نيوز”: “دخل جمال الجعفري رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم في مفاوضات مكثفة مع شوقي غريب لتولي قيادة المنتخب الليبي”.

وأضاف المصدر: “شوقي غريب متردد في قبول العرض الليبي بسبب رغبته في تولي تدريب المنتخب الأولمبي المصري، خاصة أنه تلقى تأكيدات من هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري بأنه الأقرب لتولي المنصب”.

وتلقى شوقي غريب عدة عروض من أندية مصرية مثل المقاولون ووادي دجلة إلى جانب المنتخب الأولمبي الذي سيتم تشكيله خلال الفترة المقبلة من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة.