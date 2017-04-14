شريف إكرامي قد يغيب عن الأهلي المصري أمام أسوان

المصدر: إرم نيوز

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، قائمة الفريق في مباراة أسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأحد المقبل.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، سعد سمير، محمد نجيب، رامي ربيعة، علي معلول، صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، حسام غالي، عبد الله السعيد. خط الهجوم: وليد سليمان، أحمد حمودي، عمرو بركات، جونيور أجاييا، ميدو جابر، كريم نيدفيد، كوليبالي، عمرو جمال.

وخرج من حسابات البدري خلال قائمة الفريق كلا من مؤمن زكريا ، وعماد متعب ، وحسين السيد ، وصالح جمعة، وباسم علي، وأكرم توفيق>

في الوقت الذي تألق خلاله الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم النادي الأهلي، خلال مران الفريق اليوم، ونجح في تحويل أكثر من كرة عرضية إلى نحو المرمى، ليحصل على إشادة من الجهاز الفني.

يذكر أن كوليبالي هو المهاجم الأساسي للنادي الأهلي، بالوقت الحالي، ونجح في تسجيل 3 أهداف مع القلعة الحمراء في مسابقة الدوري الممتاز، ليعود عمرو جمال إلى دكة البدلاء.

في الوقت الذي تعرض خلاله شريف إكرامي لإصابة خلال مران الفريق اليوم، وغادر الحارس المران سريعًا.

وسوف يحسم الطاقم الطبي مصير إكرامي من خوض لقاء أسوان خلال الساعات المقبلة، أو منح الفرصة للحارس البديل محمد الشناوي.

وفي نفس السياق، تلقى حسين السيد الظهير الأيسر للنادي الأهلي، بعض العروض المحلية من بتروجيت والمقاولون العرب للحصول على خدماته بالمرحلة المقبلة.

وتترقب هذه الأندية مصير اللاعب في نهاية الموسم مع القلعة الحمراء، خاصة بعد تعاقد الأهلي مع أيمن أشرف وتردد أنباء بشأن الاستغناء عن مارسيلو.