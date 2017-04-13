مصر.. البدري يطالب إدارة النادي الأهلي بحسم صفقتي دويدار وعلاء

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

جدد حسام البدري المدير الفني للأهلي المصري، طلبه من إدارة النادي بسرعة إنهاء صفقتي محمود علاء وأحمد دويدار.

وأكد البدري قلقه بسبب مستقبل خط الدفاع الأحمر في الموسم المقبل، بسبب كثرة إصابات الثنائي أحمد حجازي ورامي ربيعة وغيابهم عن الفريق لمباريات كثيرة.

إضافة إلى تلقي سعد سمير وأحمد حجازي عدة عروض احتراف بشكل كثيف من أندية أوروبية وخليجية، مما يهدد بقاءهم في القائمة الحمراء العام المقبل.

وكان الأهلي فاوض دويدار بشكل مكثف من أجل إنهاء أزمته مع فريق كاظمة الكويتي، بعد توقيعه عقود انضمام للنادي بداية من الموسم الجديد.

كما تبقى خطوات بسيطة في الاتفاق المبرم بين الأهلي ووادي دجلة من أجل ضم محمود علاء، ويتبقى إنهاء بعض الأمور المادية في الصفقة.

ومن جهة أخرى، تأزمت العلاقة بين عماد متعب مهاجم الفريق الأحمر والجهاز الفني في الأيام الماضية بعد تغيّب اللاعب عن تدريبات المستبعدين من مباراة الاتحاد الماضية.

وينتظر اللاعب عقد جلسة مهمة مع محمود طاهر رئيس النادي، لمعرفة موقفه مع الفريق في الموسم المقبل وضرورة إعطائه الفرصة في المباريات.

وكان متعب وقّع عقود تجديد للقلعة الحمراء لمدة موسم واحد، بسبب انتهاء عقده مع الأهلي هذا الموسم.

وتلقى متعب عرضًا مبدئيًا من أحمد حسام “ميدو” مدرب وادي دجلة لضمه في الموسم المقبل، مع الحصول على وعد بالمشاركة كأساسي في المباريات.