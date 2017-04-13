المقاصة يطلب صبري رحيل.. ومهاجم الأهلي يخشى استبعاده من المنتخب

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

دخل فريق مصر المقاصة في مفاوضات مع صبري رحيل، الظهير الأيسر للنادي الأهلي المصري، للحصول على خدماته في الموسم المقبل.

يأتي ذلك بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام البدري لفترة طويلة على مدار الموسم الحالي.

ويرغب الفريق الفيومي في تدعيم صفوفه، بخدمات رحيل الذي يدرس بالفعل العرض وينتظر رد الأهلي.

في الوقت الذي يخشى خلاله عمرو جمال، مهاجم الأهلي المصري، من خروجه من حسابات الأرجنتيني هيكتور كوبر، بسبب ابتعاده عن المشاركة في المباريات مع الأهلي.

وتحدث جمال مع مصدر في الجهاز الفني، وأبدى تخوفه من الاستبعاد من مواجهة تونس، بعد عودته أخيراً لصفوف المنتخب المصري في المعسكر الأخير.

وحصل جمال على وعد من الجهاز الفني للأهلي، بالمشاركة في مباراة أسوان في بطولة الدوري الممتاز.

في نفس السياق، أشار مراسل “إرم نيوز” إلى وجود اهتمام كبير من جانب سيد عبدالحفيظ، مدير لجنة الكرة بالأهلي، بقدرات محمد حسن، لاعب وسط فريق بلدية المحلة.

ويسعى الأهلي لضم اللاعب خلال الموسم الجديد، لتدعيم الفريق بقوة خلال المرحلة المقبلة، ويفكر الأهلي بجدية في التعاقد مع اللاعب السابق في صفوف الناشئين، وينتظر جهاز الكرة موافقة البدري، للحصول على توقيع محمد حسن.