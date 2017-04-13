لاعب سموحة المصري يكشف لـ “إرم نيوز” موقفه من الانتقال إلى الزمالك

المصدر: أحمد رامي- إرم نيوز

كشف أحمد نبيل “مانجا” لاعب وسط نادي سموحة المصري عن موقفه من الانتقال لصفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية في بداية الموسم القادم.

وقال مانجا في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “بالفعل تلقيت عرضًا للانضمام لصفوف نادي الزمالك في بداية الموسم المقبل عن طريق اتصال هاتفي من مسؤول بالنادي الأبيض”.

وأضاف “طلبت من مسؤولي الزمالك الدخول في مفاوضات رسمية مع سموحة خاصة أن عقدي مع الفريق مازال ممتداً لموسم آخر ولا يحق لي حاليًا التوقيع لأي ناد دون الرجوع للإدارة”.

وتابع مانجا “الانتقال للزمالك شرف لأي لاعب حتى لو كان من أبناء الأهلي، ونحن في زمن الاحتراف وكل لاعب يبحث عن النادي الذي يحقق له الشهرة وسهولة الانضمام لصفوف منتخب مصر”.

وأكمل لاعب سموحة “بشكل شخصي أفضل الانتقال للزمالك في يناير المقبل وليس في نهاية الموسم الحالي بسبب رغبتي في استكمال بطولة الكونفدرالية مع سموحة كما أنني لن أشارك مع الفريق الأبيض في دوري أبطال أفريقيا لذا سيكون من الصعب أن أشارك بشكل أساسي مع الفريق”.

يذكر أن أحمد نبيل “مانجا” كان لاعبًا سابقًا في صفوف النادي الأهلي وتم الاستغناء عنه لعدم الحاجة لجهوده الفنية.