النادي الأهلي يهزم الاتحاد ويعزز صدارته للدوري المصري

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

عزز فريق الأهلي موقعه في صدارة الدوري المصري الممتاز بعد فوزه على مضيفه الاتحاد السكندري 1 /صفر، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الرابعة والعشرين من المسابقة.

وفي مباراة أخرى خيم التعادل 1 / 1 على المباراة التي جمعت بتروجت بضيفه الإنتاج الحربي.

وحقق الأهلي فوزه الخامس على التوالي ليواصل مسيرته نحو التتويج باللقب المحلي للموسم الثاني على التوالي.

ويدين الأهلي بالفضل في هذا الفوز للاعب وسطه عمرو السولية الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع الأهلي رصيده في الصدارة إلى 61 نقطة بفارق سبع نقاط أمام أقرب ملاحقيه مصر المقاصة، وتجمد رصيد الاتحاد عند 30 نقطة في المركز التاسع.

وبدأ الاتحاد المباراة بمحاولات هجومية أملا في تسجيل هدف مبكر يباغت فيه الأهلي، لكن صاحب الأرض لم ينجح في تشكيل الخطورة المطلوبة على مرمى الحارس شريف إكرامي خلال الدقائق الأولى.

وأهدر الأهلي عدة فرص عن طريق عبد الله السعيد ووليد سليمان وسليماني كوليبالي.

وكاد كوليبالي أن يتقدم بهدف للأهلي في الدقيقة 23 بعدما تلقى تمريرة رائعة من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء لكنه فشل في استثمارها.

وفرض الأهلي سيطرته تماما على مجريات اللعب وأهدر كوليبالي فرصة جديدة للأحمر وتبعه السولية بإهدار فرصة أخرى وهو على بعد ياردات قليلة من المرمى.

وكان وليد سليمان قريبا جدا من افتتاح التسجيل للأهلي في الدقيقة 38 إثر ضربة ركنية نفذها أحمد حمودي وقابلها سليمان بتسديدة مباشرة لكن الكرة مرت مباشرة من فوق المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول تقدم السولية بهدف للأهلي مستغلا دربكة مفاجئة في دفاعات الاتحاد ليسدد الكرة في الشباك.

وبعد مرور ثمان دقائق من بداية الشوط الثاني كاد الأهلي أن يضيف الهدف الثاني بعدما أرسل الظهير الأيسر التونسي علي معلول عرضية رائعة على رأس عبد الله السعيد أمام المرمى مباشرة لكنه تسديدة الأخير مرت مباشرة بجوار القائم.

وحاول خالد قمر مهاجم الاتحاد أن يجرب حظه بتسديدة بعيدة المدى لكن شريف إكرامي أمسك الكرة بثبات.

وقبل ربع ساعة من النهاية كان وليد سليمان في طريقه لتسجيل الهدف الثاني للأهلي بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن دفاع الاتحاد تدخل وأنقذ الموقف.

ولم يحدث أي جديد خلال الدقائق الأخيرة ليخرج الأهلي فائزا بهدف السولية ويحصد ثلاث نقاط ثمينة.

وعلى استاد السويس الجديد، تقدم حمدي فتحي بهدف لبتروجيت في الدقيقة 44 وتعادل أوميد أوكري للإنتاج الحربي في الدقيقة .57

وأضاع فيكتور أومو، لاعب بتروجيت، ركلة جزاء في الدقيقة .65

ورفع بتروجت رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس كما رفع الانتاج الحربي رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث عشر.