الأرقام تضع آلي في مكانة مذهلة.. تعرّف على تقييم نجم توتنهام

المصدر: لندن - إرم نيوز

سيكمل ديلي آلي معشوق جماهير كرة القدم الإنجليزية الجديد عامه 21 غدا الثلاثاء وسط احصاءات تظهر انه أكثر اللاعبين الشبان نشاطا في أوروبا.

وخطف لاعب وسط توتنهام الأضواء بعدما سجل 16 هدفا هذا الموسم وأثبت أنه من اللاعبين المحوريين في مسيرة فريقه الرائعة حيث يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الممتاز.

وأثار مستواه الرائع اهتمام العديد من الأندية الأوروبية ما دفع وسائل إعلام بريطانية الى القول إن توتنهام سيجد صعوبة كبيرة في الابقاء عليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبدأ البعض يشبهه بمايكل أوين ووين روني أثناء فترة شبابهما ومما يعزز هذا التشبيه قدراته فيما يتعلق بصناعة وتسجيل الأهداف حيث بات يتفوق على جميع أقرانه دون 21 عاما في أكبر خمس مسابقات للدوري في أوروبا.

وهذا الموسم سجل آلي 16 هدفا وصنع خمسة أهداف (اجمالي 21 هدفا تسجيلا وصناعة) طبقا لموقع أوبتا للاحصاءات ما يضعه في المقدمة أمام تيمو فيرنر لاعب لايبزغ في المانيا الذي سجل 15 هدفا وصنع أربعة باجمالي (19) وكيليان مبابي لاعب موناكو الذي سجل 12 هدفا وصنع خمسة باجمالي (17) وعثمان ديمبلي لاعب بروسيا دورتموند الذي سجل ستة أهداف وصنع تسعة باجمالي (15).

وسجل يوليان براندت لاعب باير ليفركوزن ثلاثة أهداف وصنع ستة بينما سجل كريستيان بولسيتش لاعب بروسيا دورتموند ثلاثة أهداف وصنع خمسة.

وعندما قيل لماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام إن آلي سجل وصنع أهدافا في الدوري الممتاز (40) أكثر من ستيفن جيرارد وفرانك لامبارد وبول سكولز وكريستيانو رونالدو قبل سن 21 رد قائلا “إنه أمر لا يصدق.

وأضاف بعد فوز توتنهام 4-صفر على واتفورد يوم السبت في مواجهة سجل خلالها آلي الهدف الاول “يملك قدرات خاصة”

وتابع “انه لاعب مختلف عن كل اللاعبين الذين يلعبون حاليا في مثل سنه. يملك خبرة وطاقة كبيرة ويتمتع بشخصية وقدرات عالية. اعتقد انه لاعب مميز جدا.”

ولعب بوكيتينو دورا كبيرا في تطور آلي بعدما اعتمد عليه في أكثر من دور وسط الملعب دفاعا وهجوما واشركه هذا الموسم في مركز متقدم ليدعم المهاجم هاري كين.

وناسب هذا الدور اللاعب المهاري السريع ليشيد به بوكيتينو.

وقال “انه لاعب رائع. فتى رائع. يتمتع بشخصية محبوبة وقدرات كبيرة ولا يزال صغيرا في السن وأمامه الكثير من الوقت للتطور وأمامه فرصة للتعلم. يتطور يوما بعد اخر ويصبح أكثر نضجا. قدراته تتطور وشخصيته أيضا.”