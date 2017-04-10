مصر.. مباراة الزمالك والمقاصة مهددة بالتأجيل لدواع أمنية

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

باتت مباراة الزمالك ومصر للمقاصة، والمقرر إقامتها على ملعب بتروسبورت، يوم السبت المقبل، مهددة بالتأجيل.

وتقام مباراة الزمالك والمقاصة، في إطار اللقاءات المؤجلة من الأسبوع الثاني والعشرين بمسابقة الدوري الممتاز.

وعلم “إرم نيوز” أن اتحاد الكرة يفكر في تأجيل المباراة، لتزامن موعد إقامتها مع أعياد الأقباط والاحتفال بـ”سبت النور”.

وأكد مصدر بلجنة المسابقات أنه حتى هذه اللحظات ستقام المباراة في موعدها وحتى إشعار آخر تحسبًا لأى مستجدات.

يذكر أن مباراة الفريقين في الدور الأول، والتي أقيمت في شهر مارس الماضي، شهدت أزمة كبيرة بطلها مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، والذي هدد بانسحاب الفريق الأبيض من الدوري، على خلفية خطأ تحكيمي من جهاد جريشة بعدم احتساب ركلة جزاء صحيحة للزمالك في المباراة التي انتهت بفوز المقاصة بهدف نظيف.

من ناحية أخرى، أرجأ حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، مناقشة ملف المستبعدين عن الموسم الجديد للتركيز في بطولة الدوري المحلي حالياً.

وتتطلع لجنة الكرة بالأهلي إلى تحديد مصير المستبعدين عن الفريق تمهيداً لترتيب أولوليات الصفقات الجديدة واللاعبين المعارين في أجندة البدري.

وجاء قرار المدير الفني بهدف عدم انشغال اللاعبين بالرحيل أو البقاء وعدم التركيز في المباريات المقبلة المهمة في جدول البطولة.

وكان حسام البدري، رفض النغمة التي ترددت لدى بعض اللاعبين بأنهم حسموا بطولة الدوري المصري، مشدداً على أن الدوري ما زال في الملعب وأن بعض الفرق لديها فرص قائمة.

من جهة أخرى، جدد مسؤولو نادي تونديلا البرتغالي طلبهم للنادي الأهلي من أجل ضم مهاجم الفريق عمرو جمال، بداية من الموسم الجديد.

وطلب جمال من النادي البرتغالي في مخاطبات بين الطرفين، ضرورة تجديد العرض بقيمة مادية أفضل من أجل موافقة مسؤولي الأهلي على الرحيل.

وتوصل تونديلا إلى اتفاق مع اللاعب في وقت سابق، ولكن تمسك البدري باللاعب منعه من الانتقال إلى صفوف الفريق، والبقاء مع الأهلي لموسم جديد.

بينما تلقى سعد الدين سمير، مدافع الفريق، عرضين للانضمام إلى صفوف أحد الأندية الأوروبية.

ورد سمير على العروض بمخاطبة النادي الأهلي بشكل رسمي، خاصة أنه مرتبط بتعاقد مع الفريق، مشدداً على أنه يحترم المسؤولين في النادي، وجماهير القلعة الحمراء في كل مكان.

وأبدى العديد من الأندية الخليجية رغبته في ضم اللاعب الموهوب، عبر الاتصال المباشر به، وذلك بعد التألق الذي ظهر عليه خلال الفترة الماضية.