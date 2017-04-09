مرتضى منصور يطلب إلغاء الدوري المصري

المصدر: أحمد رامي - إرم نيوز

أبدى نادي الزمالك المصري برئاسة مرتضى منصور رغبته في إلغاء بطولة الدوري المصري لموسم 2016/2017، بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد حاليًا عقب تفجير الكنيستين صباح اليوم الأحد.

وطلب مرتضى من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف مسابقة الدوري في مصر لأجلٍ غير مسمى أو إلغاء النشاط بسبب الأحداث الجارية.

وقال رئيس القلعة البيضاء في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز”: “أطالب بإيقاف الدروي حدادًا على الموقف الراهن والذي راح ضحيته العشرات من أبناء الوطن لماذا لم يتحرك مسؤولو الاتحاد المصري بإيقاف الدوري؟! لا يوجد دم؟ يجب إلغاء النشاط.. كورة إيه اللي بيلعبوها ويتخانقوا عليها دي؟”.

وأتم تصريحاته قائلًا: “اتخذنا قرارًا بطرد كل من ينتمي لجماعة الإخوان من الزمالك حيث تم تحديد 500 شخص وجار شطبهم”.