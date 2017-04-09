عرض أوروبي للتونسي علي معلول لاعب النادي الأهلي المصري

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

تلقى مسؤولو النادي الأهلي المصري عرضً جديدًا من نادٍ بلجيكي يتطلع إلى الحصول على خدمات الظهير الأيسر التونسي علي معلول.

ويتطلع معلول إلى الرحيل الخارجي بعد عدم الاعتماد الكامل عليه من حسام البدري المدير الفني للأهلي، وتجميده على مقاعد البدلاء.

ويفاضل مسؤولو النادي بين عرض النادي البلجيكي والعرض الشفهي المقدم من نادي الترجي التونسي، شريطة الحصول على المبلغ المحدد من قبل لجنة الكرة.

وأعلنت إدارة الأهلي في وقت سابق تحديد مبلغ 5 ملايين دولار من أجل التفريط في معلول، ولكن الفريق التونسي رفض الأمور جملة وتفصيلًا.

وحددت الإدارة مبلغ مليون و400 ألف دولار كحد أدنى للتخلي عن الظهير الأيسر، خاصة بعد المقابل المادي الذي دفعه النادي.

يذكر أن علي معلول كبّد خزينة الفريق 750 ألف دولار من أجل استقطابه إلى صفوف الفريق وارتداء القميص الأحمر.

من جهة أخرى، يسعى كريم نيدفيد لاعب الأهلي للحصول على عرض احترافي جديد للانتقال إلى أحد الأندية الخارجية سواء خليجية أو أوروبية.

وخاطب نيدفيد عددًا من وكلاء اللاعبين للرحيل إلى إحدى الدوريات الأوروبية في المقام الأول.

ويتطلع لاعب وسط الأهلي إلى الحصول على التجربة الخارجية قدوة بزميله السابق رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي في خوض الاحتراف.

في السياق ذاته، أصبح ناصر ماهر لاعب وسط النادي الأهلي المعار إلى بتروجيت خارج حسابات حسام البدري.

وكان البدري يفكر في استعادة لاعب الوسط الموهوب، إلا أن الجاهزية التي ظهر عليها عدد من اللاعبين مؤخرًا في نفس مركزه حالت دون تواجده في الموسم الجديد.

ويتطلع البدري إلى وضع ماهر على قوائم تجديد الإعارات حتى يكتسب المزيد من الخبرات، بعدما قدّم أداءً غير المتوقع منه خلال الفترة الأخيرة.