حقيقة تأجيل مباريات الدوري المصري بسبب التفجيرات الإرهابية

المصدر: أحمد رامي- إرم نيوز

كشف اتحاد الكرة المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة حقيقة الأنباء التي ترددت عن تأجيل بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم لأجل غير مسمى بسبب تفجير كنيستين في طنطا والإسكندرية.

وقال عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة لإرم نيوز إن ما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن وجود نية لإيقاف مسابقة الدوري الممتاز غير صحيح بالمرة ومجرد شائعات.

وأضاف “مسابقة الدوري مستمرة والمباريات ستقام في موعدها دون أي تأجيل ولم يتلق اتحاد الكرة أي خطابات من الجهات الأمنية بشان إيقاف المسابقة”.

وتابع حسين “قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة وقوف فرق الدوري دقيقة حداد قبل انطلاق مباريات اليوم الأحد على أرواح ضحايا التفجيرات الإرهابية بكنيستي طنطا والإسكندرية”.

وتقام اليوم 3 مباريات في الجولة الـ24 للدوري وهي الداخلية والتعدين، والمقاصة والمقاولون، ووادي دجلة والشرقية.

جدير بالذكر أن تفجيرات إرهابية ضربت كنيستين بطنطا والإسكندرية صباح الأحد أسفرت عن أكثر من 30 قتيلا وعشرات المصابين.