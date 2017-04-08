خسارة المصري البورسعيدي أمام كمبالا سيتي في بطولة الكونفدرالية

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

انتزع فريق كمبالا سيتي الأوغندي فوزًا صعبًا من ضيفه المصري 1/0 خلال المباراة التي جمعتهما ،اليوم السبت، في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

سجل هدف المباراة الوحيد ديريك نسيمبابي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة.

وأصبح المصري بحاجة للفوز بفارق أكثر من هدف في مباراة الإياب ليضمن تأهله لدور المجموعات، في حين يكفي فريق كمبالا التعادل السلبي للتأهل لدور المجموعات.

وتقام مباراة العودة في مصر الأسبوع المقبل.

وكان المصري قد تأهل لهذا الدور بعد أن تغلب على دغوليبا المالي 3/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من البطولة، بينما شارك فريق كمبالا سيتي في هذا الدور من البطولة بعدما ودع بطولة دوري أبطال أفريقيا على يد صن داونز الجنوب أفريقي.

وسقط فريق مولودية الجزائر في فخ الخسارة أمام مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني 1/0.

وسجل هدف المباراة الوحيد تاباني كاموسوكو في الدقيقة 63.

وأصبح مولودية الجزائر بحاجة للفوز بفارق أكثر من هدف في مباراة الإياب ليضمن تأهله لدور المجموعات بالبطولة، فيما يكفي فريق يانغ أفريكانز التعادل السلبي ليؤمن تأهله لدور المجموعات.