الترجي التونسي يرسل للأهلي المصري سعر صفقة معلول

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

قدم نادي الترجي التونسي عرضًا للأهلي المصري من أجل التعاقد مع علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأحمر ومنتخب تونس الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “أرسل الترجي التونسي عرضًا شفهيًا للتعاقد مع معلول مقابل 2 مليون دولار قابلة للزيادة حال موافقة الأهلي على رحيل اللاعب في نهاية الموسم الحالي”.

وأضاف المصدر: “رحبت إدارة الأهلي برحيل اللاعب، خاصة أن حسام البدري، المدير الفني للفريق، وافق على رحيله بعد الحصول على توقيع أيمن أشرف ظهير سموحة ليصبح الظهير الثالث بجوار الثنائي صبرى رحيل وحسين السيد، وفي ظل رغبة اللاعب في العودة لتونس لأسباب شخصية”.

وتابع: “إدارة الأهلي ترى أن رحيل معلول سينعش خزينة النادي بمبلغ كبير خاصة أن اللاعب انضم لصفوف القلعة الحمراء مقابل 700 ألف دولار فقط وقتما كان سعر الدولار 7 جنيهات ما يعنى أن بيعه بذلك المبلغ سيمثل مكسبًا للأهلي يساوي أربعة أضعاف المبلغ الذي تم شراؤه به”.

وبدأ الجهاز الفني للأهلي بالفعل في عدم الاعتماد على معلول بشكل أساسي وهو ما ظهر في استبعاده من مواجهتي الداخلية وبتروجت في الدوري، والاعتماد على صبري رحيل لشغل الجبهة اليسرى ما يؤكد نية الجهاز الفني في بيع معلول نهاية الموسم.

ومن جانب آخر، أبلغ مسؤولو الأهلي نظرائهم في مصر المقاصة برفض تجديد إعارة أحمد الشيخ في الموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته للفريق الفيومي بنهاية الموسم الجاري.

وكانت إدارة مصر المقاصة قد طلبت تجديد إعارة أحمد الشيخ بعد تألقه اللافت مع الفريق الفيومي هذا الموسم، ونجاحه في اعتلاء صدارة هدافي مسابقة الدوري برصيد 13 هدفًا.

ورفض مسئولو الأهلي دخول الشيخ في أي من الصفقات التي يرغب الأحمر في ضمها من المقاصة خلال الموسم الجديد، وأبرزهم حسين الشحات وهشام محمد والغاني نانا بوكو، نظرًا للحاجة الفنية إليه.

وفي إطار آخر، قرر الجهاز الفني للأهلي التراجع عن صفقة محمد رمضان، لاعب بتروجت، لعدة أسباب أهمها تراجع مستوى اللاعب ووجود البدائل الجيدة التي لن يكون رمضان أفضل منها.

محمد رمضان كان مطروحًا على الجهاز الفني للأهلي في يناير الماضي، ونال اللاعب بالفعل إعجاب حسام البدري، وبدأت مفاوضات مع مسؤولين في الإدارة الحمراء ورحب اللاعب باللعب للأهلي ومع مشاركة ميدو جابر أساسيًا وعودة وليد سليمان للمشاركة وتسجيله هدفين وتواجد لاعبين كثيرين على دكة الأهلي أفضل من محمد رمضان مثل مؤمن زكريا وكريم نيدفيد بجانب عودة أحمد الشيخ، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري، كل هذه أسباب جعلت الجهاز الفني يُعيد التفكير في ضم اللاعب.

من ناحية أخرى، أصبح محمود علاء، مدافع وادي دجلة المصري هو أول الصفقات التي نجح النادي الأهلي في التعاقد معها لدعم صفوف الفريق الكروي خلال فترة الانتقالات الصيفية بداية الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل وادي دجلة لـ”إرم نيوز”: “أنهى ماجد سامي، رئيس وادي دجلة، صفقة انتقال محمود علاء لصفوف الأهلي مع محمود طاهر، رئيس القلعة الحمراء”.

وأضاف المصدر: “إدارة وادي دجلة أخبرت محمود علاء أنه خارج صفوف الفريق في الموسم المقبل وأنه أصبح لاعباً في صفوف الأهلي بعد إنهاء الاتفاق بين طاهر وسامي”.

وكان علاء وقع على عقود الانتقال لصفوف الأهلي بشكل رسمي لمدة 4 سنوات بداية من الموسم المقبل.

ويلعب علاء في صفوف دجلة منذ انضم له في صيف 2015 قادمًا من حرس الحدود واستطاع أن يحجز مكانًا أساسيًا في قلب دفاع الفريق القاهري، كما انضم لمنتخب مصر في 4 مباريات، وسجل 4 أهداف لصالح ناديه بالدوري هذا الموسم.