مصر.. أول أزمة بين الزمالك وإيناسيو

المصدر: القاهرة - إرم نيوز وأحمد رامي

دخل المدرب البرتغالي، إيناسيو، في أول صدام مع مجلس إدارة نادي الزمالك، بسبب تشكيل الجهاز الفني الذي سيساعده في تدريب القلعة البيضاء لمدة موسم ونصف.

وقال مصدر داخل الزمالك لشبكة “إرم نيوز: “إيناسيو رفض بشكل رسمي وجود محمد صلاح في الجهاز الفني للفريق، لعدم وجود دور حقيقي له”.

وأضاف المصدر: “إيناسيو يصطحب ثنائيًا برتغاليًا معه سيقومان بدور محمد صلاح، ووجوده في الجهاز الفني سيصنع أزمة كبيرة وتضارب اختصاصات”.

وتابع: “من جانبه، تمسك مرتضى منصور رئيس النادي بوجود صلاح في الجهاز الفني، خاصة أنه استقال من النادي الذي كان يتولى تدريبه، بعد أن طلب الزمالك انضمامه للجهاز الفني”.

ومن جانب آخر، قرر إيناسيو، خضوع كل لاعبي الفريق الكروي لعملية فحص وزن قبل انطلاق المران الجماعي اليوم الجمعة.

واكتشف إيناسيو زيادة أوزان العديد من لاعبي الأبيض عن الوزن الطبيعي للاعب كرة القدم وهو ما حمّله لمدرب الأحمال البرازيلي رودريغو ليطلب رحيله عن جهازه المعاون خلال الفترة القادمة.

ويقود إيناسيو مرانه الأول مع الزمالك اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة إنبي الإثنين المقبل ضمن الأسبوع الـ 24 لمسابقة الدوري الممتاز.

من جهة أخرى، استعد حسام باولو مهاجم الزمالك، للمشاركة مع الرفيق الأبيض خلال مباراة انبي المقبلة، والتي من المقرر لها الإثنين القادم في الدوري العام.

وخاص اللاعب تدريبات الفريق الجماعية، خلال المران الجماعي استعدادًا للمباراة.

وتعافي باولو من الإصابة التي تعرض لها بالركبة والتي أبعدته عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الشرقية.

كما قرر البرتغالي أوغستو إيناسيو المدير الفني الجديد اصطحاب جميع اللاعبين للدخول في معسكر مغلق قبل مباراة إنبي.

ويرغب المدرب البرتغالي من هذا القرار التعرف على جميع لاعبي القلعة البيضاء، والاقتراب منهم بشكل سريع ليتمكن من فرض طريقته على الفريق في أقصر وقت.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مران الغد على ملعب استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، على أن يدخل الفريق بعدها في معسكر مغلق.

وتعرض إيمانويل مايوكا مهاجم بالزمالك، للإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية خلال تدريبات الفريق مساء اليوم.