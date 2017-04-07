هيكتور كوبر يتجه لضم حسام عاشور لمنتخب مصر

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

في مفاجأة من العيار الثقيل، يدرس الجهاز الفني للمنتخب المصري، إعادة حسام عاشور للمنتخب خلال المرحلة المقبلة.

وقال مصدر في الجهاز الفني للمنتخب: “كل لاعب يتألق مع فريقه، فهو تحت منظار كوبر، ويستحق منا المتابعة”.

وعلمت شبكة “إرم نيوز” بوجود تفكير من جانب الأرجنتيني هيكتور كوبر، بضم حسام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، بعد ارتفاع مستوى اللاعب بشكل ملحوظ.

وينوي كوبر ضم عاشور للمنتخب، بشكل استثنائي، خاصة بعد استقراره على عدم ضم عنصر جديد للمنتخب قبل مباراة تونس، ولكن قد ينضم حسام عاشور في حالة حفاظه على مستواه الفني الحالي.

وفي نفس السياق، هناك اتجاه في المنتخب، باستمرار استبعاد باسم مرسي من معسكر المنتخب، لأسباب ليست فنية.

وكان مهاجم الزمالك خرج من حسابات كوبر بسبب تركه معسكر المنتخب خلال مباراة غانا العام الماضي في تصفيات كأس العالم، وتحويله للتحقيق واستبعاده من الأمم الإفريقية الماضية بالغابون.

واستبعد هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، فكرة ضم أي لاعب جديد في معسكر الفراعنة المقبل قبل مواجهة تونس المرتقبة ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019.

ورفض كوبر ضم أي لاعب جديد في الفترة المقبلة سواء من الدوري المحلي أو المحترفين، والاكتفاء باللاعبين المعتاد ضمهم للمنتخب المصري وقائمته الدولية.

وانضم الثلاثي سام مرسي لاعب ويغان الإنجليزي، وأمير عادل المحترف بالدوري الدانماركي، وأحمد الشيخ لاعب مصر المقاصة لمعسكر مصر في الشهر الماضي.

وطرح بعض أعضاء الجهاز الفني للفراعنة مجموعة من الأسماء للانضمام للمنتخب في الفترة المقبلة منهم عمرو مرعي وأحمد جمعة ومحمد هاني؛ إلا أن المدرب الأرجنتيني رفض تلك الاقتراحات.