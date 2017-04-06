الأساطير يجيبون.. كيف يخرج الزمالك المصري من كبوته؟

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

أعاد فريق الزمالك للأذهان الذكريات السوداء، بعد تلقيه 3 هزائم في مسابقة الدوري، وآخرها على يد متذيل الترتيب الشرقية ليبتعد عن المنافسة بشكل تدريجي ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب المسابقة.

ومع بداية عهد جديد للزمالك بتولي المدير الفني البرتغالي إيناسيو، الذي حضر لقاء الشرقية في المدرجات، يخشى عشاق القلعة البيضاء المزيد من السقوط في دوامة الهزائم، بعدما عاشوا عامين من الزمن الجميل من خلال الفوز بلقب الدوري والحصول على وصافة دوري أبطال أفريقيا.

شبكة “إرم نيوز” حرصت على التوجه بالسؤال حول كيفية خروج الزمالك من كبوته الحالية إلى مجموعة من أساطير ورموز القلعة البيضاء.. فجاءت إجاباتهم كالتالي:

جمال عبدالحميد: الملعب هو الفيصل

يرى جمال عبدالحميد، مهاجم الزمالك الأسبق، أن الحل من وجهة نظره يتمثل في ترك الأمر للمستطيل الأخضر لتحديد من يشارك ومن يجلس بديلًا.

وأشار عبدالحميد في تصريحاته لـ “إرم نيوز” إلى أن الزمالك يحتاج للعدالة في اختيار التشكيل، فلا يضمن أحد مكانه في التشكيلة البيضاء مهما كان اسمه.

وأضاف: “شاهدنا في لقاء الشرقية أشباحًا وليسوا لاعبين، لأنهم ضمنوا اللعب بشكل أساسي وافتقد الفريق الثقة”.

وأكد أن الزمالك به مجموعة من أفضل اللاعبين، ولكنهم بحاجة فقط لعودة الثقة منتقدًا هجوم اللاعبين على محمد حلمي المدير الفني السابق للزمالك بعد رحيله موضحًا، أن الأمر لا يليق بلاعبي الفريق الأبيض.

أشرف قاسم: اتركوا إيناسيو

قال أشرف قاسم، نجم دفاع الزمالك الأسبق والمدير الفني لفريق الداخلية، إن الحل حاليًا من وجهة نظره ترك المدرب البرتغالي إيناسيو يفعل ما يشاء ويحصل على كافة الصلاحيات.

وأضاف قاسم: “الحديث باستمرار عن الأمور الفنية وتوجيه الانتقادات للأجهزة التي تقود العمل أمر سيء يعود بالضغوط على الفريق”.

وأشار إلى أن الزمالك يحتاج لفترة هدوء وثقة مع إيناسيو موضحًا أن الفريق بحاجة إلى ترك المدرب البرتغالي إيناسيو يفرض نظامه على اللاعبين ويعيد الانضباط الفني والتكتيكي مثلما كان الزمالك مع مدربين كبار في المواسم الأخيرة ومن بينهم حلمي ومؤمن سليمان.

عبدالحليم علي: العزل هو الحل

ولخّص عبدالحليم علي، أحد أبرز هدافي الزمالك، الأمر بعزل الفريق عن الإدارة هو الحل لتجنب المزيد من الإخفاقات.

وأشار “العندليب” إلى أن لاعبي الزمالك ملّوا من كثرة تغيير الأجهزة الفنية والمشكلات المستمرة، وبالتالي لا بد من وقفة من مجلس الإدارة ويتم ترك الأمور للمدير الفني الذي سيكون له القيادة وسيفرض أسلوبه على الجميع.

جمال حمزة: طفرة فنية

تحدث جمال حمزة، مهاجم الزمالك الأسبق عن ضرورة إحداث طفرة فنية في صفوف الفريق الأبيض لتحسين النتائج.

وانتقد حمزة حالة الفردية والعشوائية الهجومية رغم وجود مواهب قادرة على صناعة الفارق، موضحًا أن الزمالك يحتاج شخصية فنية تصنع الفارق وتفرض أسلوب لعبها.

وأشار إلى أن الأبيض لا يحتاج حاليًا سوى أسلوب فنّي صارم وتكتيكي منظم يكون أكبر من أي لاعب.

تامر عبدالحميد: الأزمة فنية

أكد تامر عبدالحميد، نجم وسط الزمالك في الألفية الثالثة، أن الأزمة التي يعاني منها الفريق الأبيض فنية بحتة.

وأشار عبدالحميد إلى أن الفريق أصبح مشتتًا بلا روح ولا هوية ويحتاج لعمل فني شاق من أجل استعادة بريقه واللعب الجماعي من جديد.

وأضاف: “أكثر شيء ميّز الزمالك في الموسمين الماضيين هو اللعب الجماعي والربط بين خطوط اللعب، وهو ما تم نسفه في الموسم الحالي، وأي مدرب سيعيد التوازن الفني للفريق سيحقق الانتصارات لأن الزمالك يملك حلولًا فنية رائعة”.