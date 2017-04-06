مصر.. المقاصة يحصن فوافي من إغراءات النادي الأهلي

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

نجح فريق مصر المقاصة المصري، في تمديد عقد صانع الألعاب المدغشقري، باولن فوافي لمدة 3 سنوات مقبلة.

ويسعى فريق المقاصة لتحصين فوافي من إغراءات الأهلي المصري، الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب، تحسباً لتلقي لاعبه النيجيري جونيور أغايي عرض احتراف كبيرا من الناحية المادية في نهاية الموسم.

وتألق فوافي مع المقاصة في الموسم الحالي، واستطاع أن يسهم بشكل كبير في وصول الفريق الفيومي للمركز الثاني في بطولة الدوري الممتاز حتى هذه اللحظة.

وفي نفس السياق، ينوي حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، تجهيز صبري رحيل للمشاركة في المباريات مع الأهلي بالمرحلة المقبلة.

يأتي ذلك بعد الأنباء التي تتردد عن رحيل علي معلول، ورغبة المدير الفني في تجهيز البديل الذي يستطيع تعويضه خلال المرحلة المقبلة.

في الوقت الذي تسيطر على التونسي علي معلول بعض الغضب بسبب خروجه من حسابات البدري، حيث يتخوف اللاعب من الخروج من قائمة منتخب تونس بالفترة المقبلة بسبب عدم المشاركة في المباريات مع الأهلي.

وتتحدث تقارير صحفية تونسية عن وجود منافسة من جانب الأفريقي والترجي للحصول على خدمات معلول في نهاية الموسم الحالي.

إلى ذلك، تلقي أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي فريق الكرة بالنادي الأهلي، عرضأ من مسؤولي نادي انبي للانتقال للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد انبي للاعب مشاركته بشكل أساسي في المباريات وإتاحة الفرصة كاملة للإعلان عن نفسه بشكل حقيقي، في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي لفترات طويلة وتأخر ترتيبه في قائمة حراس الفريق الأحمر إلي المركز الثالث خلف اكرامي والشناوي.

وطالب اللاعب من النادي البترولي إعطاءه الفرصة للتفكير قبل الاستقرار على القرار النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل، خاصة في ظل العلاقة التي تربطه بالنادي وصعوبة الرحيل عنه.

وكان عادل عبد المنعم ألمح في أحد المقابلات التلفزيونية بإمكانية الرحيل عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري، في ظل رغبته في المشاركة وإظهار قدراته الفنية الحقيقة.

ومن جهة أخري، قرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي اشراك كوليبالي مهاجم الفريق الجديد من بداية المباراة في اللقاء الذي يجمع الفريق الأحمر بمنافسه بتروجيت ضمن منافسات الدوري العام الممتاز.

ويسعي البدري لاستغلال حالة التألق والانتعاش التي يمر بها اللاعب في الفترة الحالية، بعد تسجيله لهدفين في مباراة الداخلية الماضية وظهوره بشكل ممتاز في المباريات الودية.

كما يفاضل مدرب الأهلي بين اشراك حسين السيد وصبري رحيل لاعبا الفريق في مباراة بتروجيت، بعد استبعاده للتونسي علي معلول من قائمة المباراة.

ويسعي الأهلي للفوز بهذه المباراة واقتناص الثلاث نقاط لتأكيد جدارته في احتلال صدارة الدوري العام الممتاز، واستغلال تراجع نتائج الزمالك الغريم التقليدي له بعد الهزيمة أمام الشرقية بالأمس.

وأعلن باسم علي الظهير الأيمن للنادي الأهلي، عن رغبته في الرحيل عن صفوف المارد الأحمر في الموسم المقبل ، بسبب عدم مشاركته مع الفريق وابتعاده عن القائمة الأساسية للمباريات.

ويبحث اللاعب عن عروض قوية للانتقال لأي فريق محلي في مصر او الاحتراف في أي دولة خليجية، بعد شعوره باقتراب رحيله من الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتعرض اللاعب للعديد من الإصابات منذ بداية الموسم الحالي، أدت إلى ابتعاده عن تشكيل الفريق ومشاركة الثنائي أحمد فتحي و محمد هاني على حسابه في المباريات المحلية والإفريقية.

وكان باسم علي حصل على عرض من فريق المقاولون العرب للانتقال إليه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن الإدارة الحمراء تمسكت باللاعب ووجوده في الفريق.

من جهة أخرى، تلقي أحمد عادل عبدالمنعم حارس الأهلي، عرضًا من مسؤولي نادي إنبي للانتقال للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد إنبي للاعب مشاركته بشكل أساسي في المباريات وإتاحة الفرصة كاملة للإعلان عن نفسه بشكل حقيقي، في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي لفترات طويلة وتأخر ترتيبه في قائمة حراس الفريق الأحمر إلى المركز الثالث خلف إكرامي والشناوي.

وطالب اللاعب من النادي البترولي إعطائه الفرصة للتفكير قبل الاستقرار على القرار النهائي سواء بالبقاء أو الرحيل، خاصة في ظل العلاقة التي تربطه بالأهلي وصعوبة الرحيل عنه.

وكان عادل عبدالمنعم ألمح في أحد المقابلات التلفزيونية لإمكانية الرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري، في ظل رغبته في المشاركة وإظهار قدراته الفنية الحقيقة.

في اتجاه آخر، قرر حسام البدري مدرب الأهلي إشراك كوليبالي مهاجم الفريق الجديد من بداية المباراة في اللقاء الذي يجمع الفريق الأحمر بمنافسه بتروجيت ضمن منافسات الدوري العام الممتاز.

ويسعي البدري لاستغلال حالة التألق والانتعاش التي يمر بها اللاعب في الفترة الحالية، بعد تسجيله لهدفين في مباراة الداخلية الماضية وظهوره بشكل ممتاز في المباريات الودية.

كما يفاضل مدرب الأهلي بين إشراك حسين السيد وصبري رحيل في مباراة بتروجيت، بعد استبعاده للتونسي علي معلول من قائمة المباراة.

وأعلن باسم علي الظهير الأيمن للأهلي، عن رغبته في الرحيل عن صفوف المارد الأحمر في الموسم المقبل، بسبب عدم مشاركته مع الفريق وابتعاده عن القائمة الأساسية للمباريات.

ويبحث اللاعب عن عروض قوية للانتقال لأي فريق محلي في مصر أو الاحتراف في أي دولة خليجية.

وتعرض اللاعب للعديد من الإصابات منذ بداية الموسم الحالي، أدت إلى ابتعاده عن تشكيل الفريق ومشاركة الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني على حسابه في المباريات المحلية والأفريقية.

وكان باسم علي حصل على عرض من فريق المقاولون العرب للانتقال إليه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية؛ إلا أن الإدارة الحمراء تمسكت باللاعب ووجوده في الفريق.