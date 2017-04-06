غيغز يستبعد تدريب آرسنال.. ويتحدث عن مستقبل محمد صلاح

المصدر: كريم محمد– إرم نيوز

يرى الويلزي ريان غيغز، أسطورة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن جماهير فريقه تحتاج للصبر من أجل عودة الرد ديفلز لحصد لقب الدوري المحلي أو دوري أبطال أوروبا.

وأشاد غيغز في مؤتمر صحفي، الخميس بالقاهرة، بقدرات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ووصفه بالمدرب العظيم ولكنه يحتاج بعض الوقت لإعادة مانشستر لمنصات التتويج والصدارة من جديد.

وأكد غيغز أن تشيلسي الأقرب لحصد لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي في ظل المستوى الرائع الذي قدمه هو البلوز مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي.

وتأتي زيارة غيغز على هامش زيارة كأس دوري أبطال أوروبا إلى مصر بوصفه سفير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

وقال غيغز إن الفرنسي آرسين فينغر مدرب عظيم مستبعداً تولي قيادة آرسنال يوماً، وعبر غيغز عن سعادته بزيارة مصر ورؤية الآثار الفرعونية والأهرامات العظيمة ، ووعد بتكرار الزيارة إلى مصر.

وأشاد نجم مانشستر باللاعب المصري محمد صلاح نجم روما الإيطالي متوقعاً عودته للدوري الإنجليزي مجدداً.