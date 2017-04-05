الزمالك يعلن الانسحاب “مجددًا” من الدوري المصري.. ومرتضى يتراجع سريعا

المصدر: أحمد رامي- إرم نيوز

أعلن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور الانسحاب مجددًا من بطولة الدوري المصري بعد خسارة فريقه في المباراة التي جمعته مع الشرقية مساء اليوم الأربعاء.

وقال مرتضى في تصريحات خاصة لإرم نيوز “أعلن انسحاب الفريق مجددًا من الدوري المصري بسبب احتساب هدف الشرقية من تسلل واضح”.

وأضاف “أحمد الشناوي الخبير التحكيمي أكد أن هدف الشرقية من تسلل واضح وهو ما يعيد فتح أزمة التحكيم من جديد”.

وأضاف “الزمالك يتعرض لمؤامرة كبيرة خلال الفترة الحالية من أجل خسارة البطولات وتعمد إسقاط الفريق في الدوري”.

واختتم رئيس القلعة البيضاء “طالبنا من قبل بعدم تعيين الحكم محمود عاشور لإدارة مباريات الزمالك ولكن اتحاد الكرة رفض الأمر وعينه حكمًا لمواجهة الشرقية وعليه فنحن منسحبون من الدوري”.

وواصل الزمالك نتائجه الهزيلة في بطولة الدوري المصري، بعدما تلقى هزيمته الخامسة في المسابقة هذا الموسم، والثالثة على التوالي، إثر خسارته صفر / 1 أمام مضيفه الشرقية (المتعثر) في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والعشرين للبطولة اليوم الأربعاء.

وارتفع رصيد الشرقية، الذي حصد انتصاره الثاني على التوالي، والرابع في البطولة هذا الموسم، إلى 14 نقطة في المركز السابع عشر (قبل الأخير)، منعشا آماله في البقاء بالمسابقة وتفادي الهبوط مجددا.

في المقابل، تجمد رصيد الزمالك عند 40 نقطة في المركز الخامس، ليبتعد خطوة أخرى عن سباق المنافسة على اللقب، الذي يرغب في استعادته بعدما غاب عنه الموسم الماضي.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما انحصر اللعب في منتصف الملعب دون خطورة على المرميين.

وفي الشوط الثاني، أحرز محمد ميدو هدف الشرقية الوحيد في الدقيقة 50، قبل أن يضطر فريقه للعب بعشرة لاعبين، عقب طرد زميله فاروقا كابوري لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة .80

وتراجع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض عن قرار الانسحاب من الدوري سريعا، حيث أكد في تصريحات تلفزيونية أنه لن ينسحب.

وقال هاني زادة عضو مجلس الزمالك إن مرتضى أطلق تصريحات الانسحاب في لحظة غضب عقب المباراة.