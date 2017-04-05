ماذا قال مدرب الأهلي المصري عن تعديل طريقة اللعب؟

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

يرفض حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، تعديل طريقة اللعب خلال مباريات الفريق المحلية أو الأفريقية المقبلة.

وحسم البدري قراره بجملة واحده، قائلاً: “لا يمكن فعل هذا الأمر”.

ويرى المدير الفني أن خوض المباريات برأسي حربة، يهدد منطقة خط الوسط التي تحتاج لزيادة عددية من أجل الاستحواذ وتنظيم الهجمات.

وفي السياق نفسه، يخشى عمرو جمال، مهاجم الفريق، من العودة لدكة البدلاء خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد تألق كوليبالي.

وقال مراسل “إرم نيوز”، إن المنافسة أصبحت شرسة بين الثنائي خلال التدريبات الماضية، ويرغب كل لاعب في إثبات نفسه أمام المدير الفني، الذي أصبح في حيرة كبيرة بعد ارتفاع مستوى الثنائي.

وفي السياق نفسه، تنفس مجلس إدارة النادي الأهلي الصعداء، بعد تألق الإيفواري سليماني كوليبالي، بعد اقتراح البعض داخل المجلس عدم التجديد للبدري، خاصة أنه هو الذي طلب التعاقد مع اللاعب ولم يمنحه الفرصة بعد ذلك.

وعلم “إر نيوز” أن مجلس إدارة الأهلي، كان في قمة الغضب من تصريحات البدري التي هاجم خلالها اللاعب في وسائل الإعلام، قبل مشاركته في المباريات، رغم قيمة الصفقة التي كلفت خزينة الفريق ما يقرب من 800 ألف يورو.

كما كان هناك تخوف داخل مجلس إدارة الأهلي، من أن تؤثر هذه الصفقة على مصير المجلس في الانتخابات المقبلة، بعد تردد أنباء بشأن الاستغناء عن اللاعب أو إعارته.

وفي السياق نفسه، تلقى أحمد الشيخ، صانع ألعاب النادي الأهلي، بعض العروض الخليجية في الساعات الماضية للحصول على خدماته.

ويرفض اللاعب المعار لصفوف المقاصة، العروض الخليجية، خاصة بعد تصريحات الجهاز الفني للأهلي، الذي وعده بالعودة بعد انتهاء إعارته.