مدرب منتخب مصر يردّ على إمكانية ضم باسم مرسي لقائمة أمم أفريقيا

المصدر: القاهرة وأحمد رامي –إرم نيوز

يستعد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، لإرسال قائمة المنتخب النهائية، والتي سوف تشارك في بطولة أمم أفريقيا بالغابون في الـ14 من الشهر الحالي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”.

وعلم “إرم نيوز” أن هناك بعض الضغوط تمارس على كوبر، من أجل ضم باسم مرسي، مهاجم نادي الزمالك المصري، للقائمة النهائية.

وشدد كوبر، على رفضه الشديد لجميع الضغوط التي تمارس عليه في الأيام الماضية لضم لاعب الزمالك.

وأكد كوبر أن سبب الاستبعاد هو تراجع مستواه في الفترة السابقة وعدم الاحتياج له في الوقت الحالي، مع وجود بدائل قوية له في القوام الحالية للفراعنة.

وأوضح أن مروان محسن وأحمد حسن كوكا كفيلان بقيادة هجوم الفراعنة خلال البطولة، مشيرًا إلى أن دور باسم انتهى وأصبح بديله أحمد جمعة.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم، طرح تذاكر مباراة مصر وتونس والمقرر إقامتها يوم 8 يناير الحالي، صباح الخميس المقبل.

وسيعقد مسؤولو الجبلاية اجتماعا، مساء غد الثلاثاء، بمقر الاتحاد، لتحديد أسعار التذاكر وحسم الأمور الأمنية، ومن المقرر حضور 10 آلاف متفرج للمباراة.

ويستعد الفراعنة لبطولة الأمم الأفريقية في الفترة من 14 يناير إلى 5 فبراير المقبل، وتغادر بعثه المنتخب إلى الغابون يوم 13 من الشهر الحالي على متن طائرة خاصة.

من ناحية أخرى، كشف معروف يوسف، لاعب وسط نادي الزمالك، عن موقفه النهائي من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ”إرم نيوز”: “يوسف، أبلغ مسؤولي ناديه، بعدم رغبته في تجديد عقده”.

وأضاف المصدر: “معروف أكد لمسؤولي الزمالك بشكل رسمي، أنه يسعى لخوض تجربة الاحتراف في أوروبا، عقب انتهاء عقده مع القلعة البيضاء، ولا ينوي الاستمرار في مصر”.

جاء موقف معروف يوسف، بعدما أعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، منح اللاعب النيجيري، مهلة أخيرة لتحديد موقفه، سواء بتجديد عقده أو لا.

ومن جانب آخر، دخل البرازيلي هيرون ريكاردو، المدير الفني الأسبق للإسماعيلي، والهلال السوداني، في دائرة المرشحين لتدريب الزمالك، خلفاً لمحمد حلمي، الذي تحوم الشكوك حول مستقبله مع النادي الأبيض.

وفتح الزمالك خطاً مع المدرب البرازيلي، الذي طلب 35 ألف دولار كمرتب شهري وهو الملبغ الذي يتفاوض عليه مسؤولو الأبيض، بسبب ارتفاع سعر الدولار، وقابله المدرب بمرونة كبيرة.