الأهلي المصري يخرج الأثيوبي بيكلي من حساباته

المصدر: القاهرة – إرم نيوز وكريم محمد

تسود حالة من التأهب داخل جدران النادي الأهلي المصري، خلال الفترة الحالية، حول إعلان الصفقة الإفريقية التي سوف تنضم لنادي القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية.

وكانت هناك بعض التكهنات التي تشير إلى أنه بات من المقترب توقع الأثيوبي شميلس بيكلي للنادي الأهلي من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وقال أنور سلامة عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي أن اللجنة ترى أن شيمس بيكلى لاعب بتروجت غير مناسب للنادي الأهلي في الوقت الحالي.

وتابع أنور أن الأهلي يحتاج إلى مهاجم صريح وأن بيكلي يلعب في مركز الجناح أو صناعة اللعب وهو المركز المتوفر بغزارة داخل قائمة الأهلي الحالية.

وأوضح أن اللجنة خلال الوقت الحالي تفاضل بين 3 مهاجمين أفارقة واستقرت على أحدهم من أجل إنهاء التفاوض معه.

وفي سياق متصل أعلن عضو بالجهاز الفني للنادي الأهلي رحيل جون أنطوي بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإدارة تنتظر عودته لإنهاء إجراءات رحيله.

وأشار أن تواجد اللاعب خلال الوقت الحالي داخل الأهلي غير منصب في مصلحة القلعة الحمراء خاصة وأن اللاعب لم يقدم المرجو منه وبات استمراره غير مفيد.

ومن جهة أخرى أعلن المدير الفني للنادي الأهلي حسام البدري أنه يدرس قيد 24 لاعبا في قائمة الفريق الإفريقية.

وتابع المدير الفني خلال تصريحات خاصة أنه يريد ترك باقي الأماكن شاغرة من أجل ضم لاعبين جدد خلال وقت لاحق.

وأوضح البدري أن كافة اللاعبين في الوقت الحالي على مستوى مميز، وأن التدعيمات المقبلة ستكون في حدود ضيقة للغاية.

وتمنى البدري مواصلة أداء العروض الطيبة خلال الفترة المقبلة ممنيًا نفسه بالتتويج بلقب السوبر المصري بعد انتهاء فترة التوقف بسبب المنتخب الوطني.

إلى ذلك، تلقى علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي المصري ومنتخب تونس، عرضًا للانتقال إلى بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

وقال مصدر داخل القلعة الحمراء، لـ”إرم نيوز”: “دخل معلول، دائرة اهتمام نادي بنفيكا، للرحيل إليه، في يناير المقبل، وذلك من خلال إحدى شركات التسويق”.

وأضاف: “الظهير الدولي، أعلن تمسكه بالبقاء داخل القلعة الحمراء، حتى نهاية الموسم الجاري، على أن يحدد وجهته المقبلة، وفقًا للعرض الأنسب له وللنادي”.

يذكر، أن اللاعب التونسي خرج من حسابات حسام البدري، المدير الفني للفريق، في الفترة الأخيرة، واعتمد على حسين السيد، في قيادة الجبهة اليسرى.

إلى ذلك، حدد نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي، المبلغ المطلوب، من أجل الموافقة على انتقال الأنغولي أري بابل، لصفوف الأهلي المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “طلب نادي لشبونة البرتغالي، مبلغ 2 مليون دولار، للاستغناء عن مهاجمه الأنغولي، آري بابل، للأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، على سبيل البيع النهائي”.

وقال مصدر في الأهلي، إن بابل، عاد لحسابات البدري، المدير الفني للأهلي مؤخراً، حيث أبدى الأخير قناعته بقدرات المهاجم الدولي، الذي رشّحه أمادو فلافيو، مهاجم الفريق التاريخي، وفتحت إدارة الأحمر خطوط اتصالات مع لشبونة، وطلب الأخير مليوني دولار.

كان “بابل” مُرشحاً للأهلي الصيف الماضي، لكن الصفقة لم تتم للخلاف على بعض الأمور، وعاد المهاجم الأنغولي ليدخل حسابات الأحمر مرة أخرى، بعد تعثّر ضم أكثر من لاعب أجنبي مُتميّز، أمثال ثنائي صن داونز الجنوب أفريقي خاما بيليات، وكيغان دوللي، ومعهم الإثيوبى بيكيلي، لاعب بتروجت.

ويلعب آرى بابل حالياً، في نادى أول أغسطس الأنغولي، مُعاراً من سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وأشاد به فلافيو، وقال عنه إنه أفضل مهاجم في الدوري الأنجولي حالياً، وسيكون مكسبا للأهلي.