الاتحاد المصري يعاقب الأهلي والزمالك

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

وقّع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، عقوبات على نادييْ الأهلي والزمالك، بسبب الأحداث التي وقعت، في لقاء القمة بالدوري العام، والذي انتهي بفوز الأحمر بثنائية نظيفة.

وأعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري، عن عقوبات مباريات الجولة السابعة عشر للدوري الممتاز، وقررت تغريم الأهلي والزمالك، مبلغ 10 آلاف جنيه لتبادل السباب من المرافقين في المدرجات.

وتم تغريم محمود جنش حارس الزمالك مبلغ 20 ألف جنيه، لنزوله من المدرجات لأرض الملعب، أثناء سير مباراة القمة، و10 آلاف جنيه على الأهلي لعدم التزام الجهاز الفني بالمنطقة الفنية.