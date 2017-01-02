أيهما أفضل للزمالك.. رحيل أم استمرار محمد حلمي؟

المصدر: يوسف هجرس وأحمد رامي – إرم نيوز

يستعد نادي الزمالك المصري من جديد، للبحث عن مدير فني لقيادة فريق الكرة، في ظل الأنباء التي تتردد بقوة بشأن رحيل محمد حلمي، المدير الفني عن منصبه، عقب الهزيمة المريرة أمام الأهلي، بهدفين دون رد، في الجولة الـ17، لمسابقة الدوري المصري.

وأبدى مسؤولو الزمالك رغبتهم العارمة في حسم التعاقد مع مدير فني جديد، وبدأت الترشيحات تنصب في تجاه مدربين أجانب، مثل: سوموديكا الروماني والبرتغالي روماو والفرنسي كارتيرون، بخلاف المصري حلمي طولان.

ويبقى السؤال، قرار رحيل محمد حلمي سيفيد الزمالك أم استمراره سيكون أفضل؟ وهو ما يرصده “إرم نيوز” في التقرير الآتي:

الاستمرار أفضل

حقق محمد حلمي مع الزمالك في 9 مباريات، 6 انتصارات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة، رغم ضغوط مسابقة الدوري.

واستطاع حلمي أن يعيد البريق لبعض اللاعبين، الذين كانوا بعيدين عن المشاركة، ومنح الفرصة لبعض البدلاء، الذين ظهروا بمستوى طيب في المرحلة الماضية.

وأكد حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” أن محمد حلمي يستحق الاستمرار مع الفريق، رغم الهزيمة أمام الأهلي.

وأوضح إمام، أن الزمالك سيستفيد من فترة توقف مسابقة الدوري، من أجل تطوير مستواه، خاصة أن هناك لاعبين تعرضوا لإجهاد شديد، بسبب تلاحم المواسم، بعد خوض بطولة دوري أبطال أفريقيا والوصول للنهائي ثم اللعب في الدوري.

البديل الأجنبي صعب

ويرى أشرف قاسم، نجم الزمالك السابق، في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز” أن البديل الأجنبي صعب في ظل أن الموسم الكروي في منتصفه.

وأشار قاسم إلى أنه من الصعب التعاقد مع مدير فني أجنبي، صاحب اسم مميز في منتصف الموسم، في ظل استقرار الأندية، خلال المرحلة الحالية في العالم كله.

وفضل قاسم التعاقد مع المدرب الأجنبي، في بداية الموسم لبدء فترة الإعداد، من أجل ترميم الفريق بدنيًا خلال المرحلة المقبلة.

تغيير شامل

وترى بعض الأصوات أن النادي بحاجة إلى تغيير شامل في الجهاز الفني، بعد أن عمل لفترة طويلة مع الفريق الأبيض.

وتحدث البعض عن رحيل إسماعيل يوسف، مدير الكرة، وعلى رأسهم خالد الغندور نجم الفريق السابق، والذي أكد في تصريحات إعلامية، أن بعض المشاكل والأزمات داخل الفريق الأبيض تفرض إجراء تغييرات في الجهاز المعاون.

وانتقد الغندور بعض المشاكل داخل الفريق، مطالبًا بتعيين مدير كرة جديد، خلفًا لإسماعيل يوسف من أجل فرض الانضباط داخل الفريق.

وقت التغيير

وأكد حسام عبدالمنعم، مدافع الزمالك الأسبق، أن الوقت الحالي مناسب لإجراء تغييرات على الصعيد الفني.

وقال عبد المنعم في تصريحات لـ”إرم نيوز” إن فترة التوقف التي تبلغ 40 يومًا تسمح لأي مدير فني بإعادة ترتيب الأمور داخل الفريق، وتحقيق نتائج طيبة مع الزمالك.

وأشار إلى أن وقت التغيير حاليًا مناسب، ولكن على الزمالك أن يدقق في اختياراته، من أجل تجنب التغيير مجددًا في الدور الثاني.

كارتيرون

من ناحية أخرى، وضع الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة المصري، بعض الشروط من أجل الموافقة على تولي تدريب الزمالك.

وقال يحيى علي، وكيل كارتيرون لـ”إرم نيوز”: “حتى الآن لا توجد مفاوضات رسمية من نادي الزمالك، مع المدرب الفرنسي، لتولي تدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة”.

وأضاف علي: “باتريس يرحب بالطبع بتولي تدريب الزمالك، أحد أكبر الأندية في مصر وأفريقيا، ولكن بشروط، حتى يضمن نجاحه مع القلعة البيضاء”.

وتابع: “باتريس يطلب فصل الفريق الأول لكرة القدم عن الإدارة، ويكون هو المسؤول الأوحد عن الفريق، ولا يتدخل أحد في عمله، والحساب يكون في نهاية الموسم”.

وأردف علي: “سيقوم باتريس بتكوين الجهاز الفني المعاون له بالكامل، ويرفض وجود منصب مدير للكرة حتى لا تحدث أي خلافات، أما عن طلباته المالية، فتتمثل في الحصول على مليون جنيه شهريًا، دون أن يرفض تقاضي راتبه بالجنيه ورحب بالأمر، ومن الممكن أن يخفض المبلغ لأقصى رقم، وهو 800 ألف جنيه شهريًا”.

إلى ذلك، كشف نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عن المبلغ المالي المطلوب، من أجل الموافقة على احتراف مصطفى فتحي، لاعب وسط الفريق الكروي، في الدوري الإيطالي.

وقال مرتضى منصور لـ”إرم نيوز”: “قرر مجلس الإدارة، رفع مطالبه المادية، للموافقة على إعارة مصطفى فتحي، إلى نادي تورينو الإيطالي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري”.

وأضاف: “قرر نادي الزمالك، رفع المقابل المالى لإعارته، إلى مليون يورو، وليس 500 ألف، كما حدد النادي الإيطالي في خطابه المرسل للأبيض، وكذلك رفع قيمة البيع النهائي إلى 3 ملايين يورو، بدلا من 2.5 مليون يورو.

كان مجلس الزمالك، قرر إلغاء سفر وفد من النادي إلى إيطاليا، لإنهاء صفقة مصطفى فتحي، وتمسك بحضور مندوب من تورينو إلى القاهرة.