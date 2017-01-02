مدرب منتخب مصر يستقر على الرباعي المستبعد من أمم أفريقيا

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

يستأنف، اليوم الاثنين، منتخب مصر، بقيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، تدريباته استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها بالغابون.

واختار كوبر 27 لاعبا في القائمة الأولية للفراعنة، استعدادًا للبطولة، على أن يتم استبعاد 4 لاعبين قبل السفر.

وعلم “إرم نيوز” الرباعي المقرر استبعادهم من جانب هيكتور كوبر، وهم: محمد عواد، وكريم حافظ، وأحمد جمعة ومحمد إبراهيم.

وجاء استبعاد هؤلاء اللاعبين نظرًا لوجود بدائل لهم داخل القائمة، حتى لا يتأثر القوام الأساسي للفراعنة بأي تغيير.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر داخل الجهاز الفني أنه تم استقدام هؤلاء اللاعبين إلى صفوف المنتخب، من أجل اكتساب الخبرات والتعود على أجواء المنتخب الوطني.

وتابع: “تم ضم أحمد جمعة، لاعب المصري، حتى يكون خير بديل للثنائي مروان محسن وأحمد حسن كوكا، حال تعرض أحدهما لأي إصابة”.

وأكمل: “اللاعب موهبة كبيرة ومميز للغاية ولكن ليس لديه أي خبرات دولية، وهو ما يضعف موقفه مع المنتخب الفترة الحالية، على أن يكون هدفًا أساسيًا للجهاز الفني في المرحلة المقبلة”.

ومن جهة أخرى، تقرر وصول 3 محترفين إلى معسكر المنتخب اليوم استعدادًا للبطولة.

ومن المقرر أن ينتظم في المعسكر اليوم، كل من: محمود كهربا وأحمد حسن كوكا ومحمد عبد الشافي.

وتم الإعلان عن وصول محمد صلاح، لاعب نادي روما الإيطالي، في المعسكر الفراعنة بداية من، غدًا الثلاثاء.

ومن المقرر أن يتوافد جميع اللاعبين الدوليين، من أجل الاستعداد لمباراة تونس والمقرر إقامتها في الثامن من الشهر الجاري.