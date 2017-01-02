مدرب الأهلي المصري يكشف مصير صفقة حمودي.. وبيكلي يفرض شروطه

المصدر: القاهرة وكريم محمد - إرم نيوز

كشف حسام البدري، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، عن إمكانية تأجيل صفقة انضمام أحمد حمودي، لاعب فريق الباطن السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد البدري في تصريحات تلفزيونية، أن عملية ضم حمودي قد تتأجل في الفترة الحالية، بسبب عدم وجود مكان في قائمة الفريق مع صعوبة عودة نظام الاستبدال.

وسادت أنباء كثيرة في الفترة الماضية عن اقتراب عودة حمودي للدوري المصري مرة أخرى، بعد رحيله في بداية الموسم الحالي لفريق الباطن السعودي.

كما كشف البدري عن اقتراب انهاء صفقة شراء شيملس بيكلي، لاعب فريق بتروجت، مشيرًا إلى اقتناعه التام بالقدرات الفنية للاعب.

وأضاف مدرب الأهلي، أنه مقتنع بقدرات بيكلي، فهو الأقرب للانضمام إلينا، لخبرته بأجواء الدوري المصري، إلى جانب صعوبة ضم مهاجم أفريقي متميز خلال المرحلة المقبلة.

من ناحية أخرى، حدد بيكلي، شروطه، من أجل الانتقال لصفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية حاليًا.

وقال مصدر داخل الأهلي، لـ”إرم نيوز”: “رفض بيكلي فكرة الإعارة إلى الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية”.

وأضاف المصدر: “بيكلي رحب بالانتقال إلى الأهلي بشكل نهائي رافضًا فكرة الإعارة، خاصة أنه أبلغ المقربين منه، أنه لن يكون محلاً للتقييم، وأنه سيرفض إتمام الصفقة، حال اتخاذ خطوات الإعارة، في ظل رغبته في الرحيل بشكل نهائي”.

وفي سياق متصل، أعلن البدري عن تجديد عقد عماد متعب، مهاجم الفريق الأحمر، لمدة موسم واحد بعد انتهاء عقد اللاعب بنهاية الموسم الحالي.

واستقر محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء، على رفع عقد متعب 500 ألف جنيه عن عقده الحالي، وترضية اللاعب ماليًا ومساواته بزملائه في الفريق منهم ، شريف إكرامي وعبدالله السعيد وأحمد فتحي.

وقرر البدري قيد متعب في القائمة الأفريقية الخاصة بالفريق في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء تكريمًا للاعب ولتاريخه الكبير مع الأهلي.

إلى ذلك، تلوح في الأفق، صفقة تبادلية بين ناديي الأهلي ومصر المقاصة، خلال شهر يناير الجاري، بعد اتصالات جرت بين مسؤولي الناديين، في الساعات الماضية.

ويقضي الاتفاق المبدئي بين إدارتي الأهلي والمقاصة، بانتقال الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق الأحمر نهائياً للنادي الفيومي، مقابل عودة أحمد الشيخ للقلعة الحمراء في شهر يناير، وإنهاء إعارته بناء على طلب البدري.

وتوصل مسؤولو المقاصة بشكل مبدئي، لاستعارة محمد جابر “ميدو” لنهاية الموسم الحالي، من الأهلي، لتعويض رحيل أحمد الشيخ.

وأبدى الشيخ موافقته على العودة للأهلي في شهر يناير الجاري، بعد تألقه مع مصر المقاصة، وتلقيه مكالمة هاتفية من المدير الفني للفريق الأحمر.

وتبقى موافقة إيهاب جلال، المدير الفني للمقاصة، الخطوة الأخيرة أمام تنفيذ الصفقة التبادلية، التي يجهزها الناديان، وسيتم الإعلان عنها في الساعات المقبلة.

إلى ذلك، رحب نادي مصر المقاصة، بانتقال أحمد سامي، مدافع الفريق الكروي، لصفوف الأهلي، بناء على رغبة من حسام البدري.

وقال وليد هويدي، مدير الكرة بالمقاصة لـ”إرم نيوز”: “الأهلي يرغب في التعاقد مع أحمد سامي، وتلقى اللاعب اتصالات من حسام البدري”.

وأضاف هويدي: “اللواء محمد عبدالسلام، رئيس المقاصة، رفض الاستغناء عن أي لاعب خلال الموسم الجاري لرغبته في المنافسة على لقب الدوري العام”.

وتابع: “إدارة المقاصة ترحب برحيل اللاعب في نهاية الموسم الحالي، ولكن بشرط الحصول على 10 ملايين جنيه، ولاعب من الأهلي كإعارة”.

ومن جانب آخر، قرر صبري رحيل، الظهير الأيسر لفريق الأهلي، تأجيل عروض الرحيل عن القلعة الحمراء، في ظل الأنباء التي تردد عن اقتراب زميله التونسي، علي معلول من المغادرة إلى الترجي التونسي.

كما رفض الجهاز الفني للأهلي، رحيل باسم علي، الظهير الأيمن للفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

من ناحية أخرى، أغلق مسؤولو النادي الأهلي صفحة التعاقد مع كيغان دوللي، صانع ألعاب صن داونز الجنوب أفريقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأعرب المدير الفني عن استياءه من خسارة مسؤولي النادي الصفقة المهمة، التي كان يعول عليها كثيراً خلال الفترة المقبلة.

ورفض دوللي العرض الأهلاوي، مفضلاً اللعب في أوروبا بعد تلقيه عدد من العروض الإسبانية والإيطالية خلال الفترة الأخيرة.

وطالب البدري بضرورة أن تكون وسائل الإقناع أكثر مما عليها لدى مسؤولي لجنة الكرة والمفوضين للتعاقد مع الأفارقه خلال الفترة المقبلة بسرد المميزات الطائلة التي سوف يتلقاها اللاعب في الأهلي بصفته أحد الأندية الكبرى في قارة أفريقيا.

من جهة أخرى، حاولت لجنة الكرة إعادة اسم عدد من اللاعبين الأفارقة الذين كان يفاضل بينهم الهولندي مارتن يول، المدير الفني السابق للأهلي، إلا أن البدري رفض فتح هذا الملف مرة أخرى.

وناشد المدير الفني، الإدارة بضرورة الحصول على عدد من اللاعبين الجيدين الذين يضيفون إنجازات للفريق، مشيراً إلى أنه بحاجة إلى الأجهز وليس الذين سوف يمكثون مدة للتدرب في الصفوف قبل الانطلاق الجيد.