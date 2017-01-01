مصر.. لاعبو الأهلي والزمالك يشعلون الأجواء قبل أمم أفريقيا

استمرت أزمة توتر العلاقة بين لاعبي الأهلي والزمالك، في معسكر منتخب مصر الأول، والذي يستعد لخوض منافسات نهائيات أمم أفريقيا 2017 بالغابون.
وقال مصدر داخل منتخب مصر لشبكة “إرم نيوز”: “اليوم الأول من المعسكر، كشف عن استمرار الأزمة بين لاعبي القطبين”.
وأضاف المصدر: “تحديد غرف اللاعبين كشف وجود أزمة، حيث رفض لاعبو الفريقين، تواجد أي لاعب من الفريق الأحمر، مع نظيره من الأبيض”.
وجاء ترتيب غرف لاعبي المنتخب في المعسكر كالتالي:
1 – عصام الحضري مع أحمد المحمدي.
2- شريف إكرامي وعبدالله السعيد.
3- أحمد حجازي مع محمد عواد.
4- محمد صلاح وأحمد الشناوي.
5- محمد النني وأحمد حسن كوكا.
6- مروان محسن وسعد سمير.
7- عمر جابر ومحمود كهربا.
8- علي جبر وطارق حامد
9- محمود حسن تريزيغيه ورمضان صبحي.
10- محمد عبدالشافي وحمادة طلبة.
11- إبراهيم صلاح ومحمد إبراهيم.
12- أحمد دويدار وأحمد جمعة.
13- عمرو وردة وكريم حافظ.
14- بينما يتواجد أحمد فتحي في غرفة بمفرده، بعد أن اختار عصام الحضري “القائد” التواجد مع المحمدي.