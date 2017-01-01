مصر.. المُقابل المادي يعرقل انتقال بيكلي للأهلي

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

طالب مسؤولو كرة القدم في نادي بتروجيت المصري بالحصول على 12 مليون جنيه مصري، مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب شيمس بيكلي مهاجم الفريق لصالح الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الأهلي تقدَّم بعرض مادي يصل الى 6 ملايين جنيه الي جانب إعارة محمد حمدي زكي لمدة 6 أشهر، وهو ما رفضه مسؤولو الفريق البترولي بسبب مغالاة المقابل المادي لجدو الصغير خلال فترة الإعارة.

وكان حسام البدري المدير الفني للقلعة الحمراء أوصي بضرورة التعاقد مع اللاعب خلال يناير الجاري لدعم صفوف الفريق بعد تأكد رحيل جون أنطوي.

وفي سياق متصل، قرر نادي إنبي الدخول في مفاوضات مع الأهلي للحصول على خدمات اللاعب محمد حمدي زكي علي سبيل الإعارة خلال الانتقالات الشتوية.

ويخطط إنبي للحصول على خدمات مهاجم الأهلي في يناير مع خصم قيمة الصفقة من القسط الأخير في صفقة أكرم توفيق الذي انضم للقلعة الحمراء مطلع الموسم الحالي.

كما أعلن حسام البدري مدرب القلعة الحمراء إقامة مباراة ودية مع فريق الاتحاد السعودي أواخر يناير الجاري في ظل غياب اللاعبين الدوليين عن الفريق بسبب مشاركتهم مع المنتخب المصري والمنتخب العسكري.

وانضم 6 لاعبين الى صفوف الفراعنة للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية بالغابون، والتي تبدأ يوم 14 يناير الجاري.

فيما يضم المنتخب العسكري 4 لاعبين من الأهلي هم: محمد نجيب، مؤمن زكريا، حسام عاشور وعمرو جمال استعدادًا لبطولة العالم العسكرية في عُمان في فبراير المقبل.