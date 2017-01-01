مصر.. مجلس الزمالك يتجه لإقالة حلمي وتعيين أجنبي

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

ارتفعت أسهم المدير الفني الأجنبي لتولي القيادة الفنية للزمالك خلال الفترة المقبلة بدلًا من محمد حلمي.

ويختار مرتضى منصور رئيس الزمالك بين 3 خيارات ليكون المدير الفني للفريق، وهم الأول استمرار محمد حلمي أو تعيين بديل مصري أو اختيار مدرب أجنبي جديد.

واتفق مجلس إدارة الزمالك مع مرتضى منصور على رحيل حلمي وتولي مدير فني أجنبي المهمة لتحقيق الاستقرار في صفوف الفريق والعودة إلى الانتصارات مجددًا.

جاءت المطالبة من قبل أعضاء مجلس إدارة الزمالك بالبديل الأجنبي بعد رحيل محمد صلاح إلى نادي حرس الحدود بشكل رسمي، وتقهقر الزمالك أمام الأهلي في مباراة القمة من حيث النتيجة والمستوى الفني.

وعقد مرتضى منصور رئيس الزمالك جلسة مع حلمي وأيضًا مجلس الإدارة واتفق على استكمال الجلسة يوم الثلاثاء لحسم الأمر.

وكان رئيس الزمالك عقد جلسة مع محمد حلمي المدير الفني للفريق، وذلك من أجل بحث أسباب الهزيمة في لقاء القمة الأخير، عقب تلميحه بتغيير الجهاز بالكامل واستقدام جديد يعيد البطولات إلى ميت عقبة.

وأوضح مصدر رفيع المستوى داخل الزمالك في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز” أن الاجتماعات أسفرت عن صعوبة عمل الجهاز الفني معًا خلال الأيام الماضية.

وأضاف المصدر أنه إذا استمر الجهاز الفني بالعمل بنفس قوامه الحالي لن تتحقق النتيجة المرجوة من الفريق الكروي على الإطلاق.

وأشار المصدر إلى أن ما يشغل رئيس الزمالك ومجلس الإدارة توفير البديل الأجنبي بالراتب المناسب دون تكبد الملايين من الدولارات، خاصة في ظل أزمة تعويم العملة الجارية.

من جهة أخرى، يتجه مجلس إدارة الزمالك لتجديد عقد معروف يوسف مقابل 450 ألف دولار قبل نهاية تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وتسعى إدارة الزمالك على تجديد تعاقد اللاعب والموافقة على رحيله عبر الاستفادة من بيعه إلى أحد الأندية قبل الرحيل بالمجان.