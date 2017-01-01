مروان محسن يقود هجوم مصر في كأس الأمم الأفريقية

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

كشف مصدر في الجهاز الفني للمنتخب المصري، نية الأرجنتيني هيكتور كوبر الاعتماد على مروان محسن بالتشكيل الأساس خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية في مركز المهاجم الصريح.

وتألق مروان محسن مع القلعة الحمراء، خلال الفترة الماضية ونال إشادة مدرب الفريق حسام البدري والجهاز الفني للفراعنة، بسبب تحركاته وخطورته على مرمى المنافسين.

ويعد محسن من العناصر التي اعتمد عليها كوبر، خلال جزء من الفترات السابقة وتحديدًا خلال مباراتي نيجيريا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

وعلمت شبكة “إرم نيوز” بوجود حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني بعد المستوى المميز الذي قدمه كهربا في مركز الجناح الأيسر مع فريق الاتحاد السعودي.

وقال المصدر: “بالتأكيد نتابع مستوى كهربا وسيكون له دور كبير في المرحلة المقبلة، وسيحصل على فرصته خلال كأس الأمم الأفريقية، ومستواه الحالي سيخدم الجهاز الفني في ايجاد العديد من الحلول التكتيكية خلال المباريات المقبلة”.

ومن المتوقع أن تكون المنافسة قوية في معسكر المنتخب بين كهربا ومحمود حسن تريزيغيه في ظل المستوى المميز الذي يقدمه الثنائي.