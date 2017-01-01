مصر.. فريق التعدين يجدد طلب ضم ثلاثي الأهلي

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

تلقى النادي الأهلي المصري، خطابا جديدا من إدارة نادي النصر للتعدين، جدد فيه الأخير رغبته في استعارة ثلاثة لاعبين من صفوف فريق الشباب بالقلعة الحمراء.

وناشد أسامة عرابي، المدير الفني للفريق، بالحصول على خدمات الظهير الأيمن كريم يحيى والمهاجم هشام شعبان ومصطفى الفرماوي، المُعار للمقاصة، لكنه سيفسخ عقده في يناير الجاري مع النادي الفيومي.

وكان الأهلي قام بتأجيل عرض التعدين لاستعارة اللاعبين الثلاثة بسبب الانشغال بأكثر من ملف، أبرزها مباراة القمة أمام الزمالك والتي أقيمت، يوم الخميس الماضي، وانتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما أغاي ومؤمن زكريا.

ويملك الأهلي عرضا آخر من نادي طنطا لضم ثنائي فريق الشباب مواليد 97 الأمير حسام الدين وعمرو السعداوي على سبيل الاستعارة، حتى نهاية الموسم الجاري.

وتفاضل إدارة الكرة بين العرضين، خاصة بعد اتفاق البدري على رحيل هؤلاء اللاعبين لمنحهم الفرصة، خاصة أن الفريق لا يحتاج إلى جهودهم خلال الفترة الحالية.

من جهة أخرى، تلقى ميدو جابر، صانع ألعاب الأهلي، عرضًا للرحيل لنادي وادي دجلة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بداية من شهر يناير المقبل.

ويعاني جابر من التجميد على مقاعد البدلاء في النادي الأهلي منذ انتقاله إلى فوف الفريق الأحمر قادماً من مصر المقاصة.

وأبدى مسؤولو إنبي اهتمامهم باللاعب، مؤكدين رغبتهم في ضمه، حال وجود مرونة من الأهلي في السماح للاعب بالرحيل.

وشارك جابر على استحياء مع النادي الأهلي في بعض المباريات، ولكنه عاد مرة أخرى إلى مقاعد البدلاء وخرج من قوائم المباريات الأخيرة ببطولة الدوري.