مهاجم الزمالك المصري: أمتلك عرضًا أوروبيًا وسأرحل عن الفريق

المصدر: أحمد رامي- إرم نيوز

أعلن باسم مرسي، مهاجم نادي الزمالك المصري، عن تلقيه عرضًا للانتقال لأحد أندية أوروبا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال في تصريحات إذاعية: “سأرحل عن الزمالك، للاحتراف الخارجي في يناير الحالي، خاصة بعد استبعادي من قائمة المنتخب، المشاركة في أمم أفريقيا 2017 بالغابون”.

وأضاف: “لدي عرض أوروبي كبير سيكون مفاجأة للجميع، ولكن لن أعلن اسم النادي الآن، مع الاعتراف بوجود عرض صيني لكنه غير جاد، وأسعى للاحتراف الأوروبي، على سبيل الإعارة، أو البيع”.

وتابع أنه غير حزين بعد استبعاده من المنتخب خلال أمم أفريقيا، ويحترم رغبة الجهاز الفني، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، ويتمنى لهم التوفيق في البطولة.