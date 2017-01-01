الأهلي يواجه الاتحاد السعودي استعدادًا للسوبر المصري

المصدر: كريم محمد- إرم نيوز

يواجه النادي الأهلي المصري، نظيره اتحاد جدة السعودي وديًا، في نهاية شهر يناير الحالي، ضمن معسكر الفريق المغلق، الذي يقام استعدادًا للقاء السوبر المصري، أمام الزمالك يوم الـ 10 من فبراير المقبل.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، لـ”إرم نيوز”: “توصل مسؤولو النادي، إلى اتفاق مع إدارة اتحاد جدة، لإقامة مباراة ودية بين الفريقين، نهاية شهر يناير الحالي، خلال المعسكر، الذي ينظمه الفريق الأحمر بالسعودية، لمدة أسبوع، ثم معسكر آخر بالإمارات، استعدادًا لمباراة السوبر المحلي، أمام الزمالك”.

وتغادر بعثة الأهلي من جدة إلى الإمارات في فبراير، حيث سيتم الاستعداد لمباراة السوبر أمام الزمالك يوم الـ 10 من نفس الشهر، والتي تقام في دبي.

ورفض الجهاز الفني للأهلي، خوض أي وديات في الإمارات، خوفًا من تعرض أي لاعب للإصابة، قد يغيب بسببها عن قمة السوبر.

إلى ذلك، قرر الجهاز الفني، بقيادة حسام البدري، استبعاد 4 لاعبين من القائمة الأفريقية للفريق، والتي تخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا موسم 2017.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “استقر البدري على استبعاد 4 لاعبين بشكل مبدئي من القائمة الأفريقية النهائية للفريق، استعدادًا للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا، بنسختها الجديدة”.

وأوضح المصدر أن الرباعي المستبعد، بعد جلسة البدري الأخيرة مع معاونيه، هم: مسعد عوض حارس المرمى، ومحمد حمدي زكي، وميدو جابر، وجون أنطوي.

وأضاف أن هناك لاعبين آخرين مرشحين للاستبعاد وفي مقدمتهم عماد متعب، مهاجم الفريق، ولكن موقفه يبقى مؤجلاً لحين حسم مصيره، والتعاقد مع مهاجم أفريقي.

ومن جانب آخر، تلقى ميدو جابر، عرضًا للرحيل إلى وادي دجلة، على سبيل الإعارة، لمدة 6 أشهر بداية من شهر يناير المقبل، في ظل تجميده الدائم على الدكة الحمراء، منذ انتقاله من صفوف مصر المقاصة، مطلع الموسم الجاري.

كما أبدى مسئولو إنبى وسموحة، اهتمامهم باللاعب، مؤكدين رغبتهم في ضمه، حال وجود مرونة من الأهلي في السماح للاعب بالرحيل.